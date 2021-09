Universal Music Group annonce le lancement de la musique impériale axée sur l’indie

À une semaine de l’introduction en bourse tant attendue d’Universal Music Group, Republic Records du label Big Three a officiellement lancé Imperial Music, un label et une société de services aux artistes pour les «créateurs indépendants».

Les dirigeants de Republic Records et d’Universal Music Group ont récemment annoncé le lancement d’Imperial Music – à ne pas confondre avec Imperial Records d’UMG ou la société d’investissement britannique Imperial Music & Media. Comme mentionné, le label s’adresse aux «créateurs indépendants» et arrive sept jours avant les débuts tant attendus d’UMG, propriété de Vivendi, sur Euronext Amsterdam. (Les actionnaires de Vivendi sont sur le point de bénéficier des revenus générés par l’introduction en bourse, et les actions du conglomérat français se négociaient au nord de 38 $ pièce au moment de la rédaction – en hausse substantielle depuis le début de 2021.)

Imperial a déjà signé 25 actes, son site Web montre, y compris l’ancien membre de Fifth Harmony Ally Brooke, le créateur émergent de musique pop Haven, le groupe de garçons K-pop TXT et l’auteur-compositeur-interprète basé à Austin Rett Smith.

Glenn Mendlinger, ancien cadre supérieur d’UMG’s Astralwerks, dirige Imperial Music, qui fournit des services de distribution, un support A&R, une “stratégie marketing et un support d’exécution”, une assistance pour sécuriser les placements de synchronisation, le financement et “l’analyse InGrooves”, selon le site Web de l’entité une fois de plus. . Les analyses d’Ingrooves englobent « l’accès à un tableau de bord robuste qui comprend des données sur les tendances, le nombre et la consommation de flux mondiaux, la couverture de la liste de lecture et les taux de saut. »

Pour un contexte supplémentaire en ce qui concerne les efforts d’UMG pour établir une plus grande présence dans l’espace indépendant, il convient de mentionner que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a qualifié la semaine dernière de “limitée” la concurrence à laquelle Sony Music et AWAL seront confrontés de Believe, Downtown, PIAS , « plates-formes de bricolage « non libres » » et des labels indépendants.

Et les “documents internes” d’AWAL, a déclaré la CMA, ont montré que la société “anticipait une croissance significative de son activité au cours des prochaines années”. Sony, pour sa part, avait « une intention claire d’étendre l’A&L de The Orchard [artist and label] activité de services » en l’absence d’un rachat d’AWAL, a relayé la CMA.

Plus généralement, le déploiement officiel d’Imperial Music par Universal Music représente la dernière d’une récente série de pièces de théâtre de grande envergure avant l’introduction en bourse précédemment mentionnée – prévue pour le mardi 21 septembre prochain.

Il y a environ un mois, par exemple, UMG a dévoilé une expansion ambitieuse en Chine, avec la formation de Republic Records China, EMI China, PolyGram Records China et Universal Music China. Peu de temps après, le label Big Three – dont 10 % appartiennent à Pershing Square de William Ackman – a finalisé une « alliance stratégique mondiale » avec Aerosmith et a conclu un partenariat exclusif avec la société de médias pour enfants Moonbug Entertainment.

Dans des titres moins positifs, cependant, en août, Universal Music Australia a également lancé une enquête sur des allégations de toxicité sur le lieu de travail, après que Sony Music ait engagé en juin un avocat externe pour enquêter sur les allégations de faute professionnelle dans sa propre division australienne.