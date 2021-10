Universal Music Group annonce une croissance à deux chiffres de ses revenus au troisième trimestre 2021

Universal Music Group a enregistré une augmentation des revenus à deux chiffres d’une année sur l’autre dans le streaming, l’édition et d’autres catégories au cours du troisième trimestre 2021.

S’appuyant sur les gains à deux chiffres enregistrés au cours du premier semestre de cette année, Universal Music Group au troisième trimestre 2021 – le premier trimestre au cours duquel il a publié ses bénéfices en tant que société cotée en bourse – a enregistré une hausse de 15,5% en glissement annuel (YoY). revenus de la musique.

Le label Big Three, qui est arrivé sur Euronext Amsterdam (négociant sous le nom d’UMG) en septembre, a révélé cela et d’autres spécificités de performance dans un rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 récemment publié, couvrant les trois mois se terminant le 30 septembre. Comme on pouvait s’y attendre, et conformément aux répartitions des revenus d’UMG aux premier et deuxième trimestres 2021, ainsi qu’à celles de Warner Music, Sony Music et de l’industrie musicale au sens large, « l’abonnement et le streaming » ont représenté la part du lion des revenus, à 1,13 milliard d’euros (1,32 $). milliards au taux de change actuel).

Ce chiffre marque une augmentation de 14% en glissement annuel (15,2% à taux de change constant), indique le rapport non audité, et « le streaming financé par la publicité a été particulièrement fort, en raison de l’amélioration continue de la monétisation basée sur la publicité et des offres nouvelles et améliorées dans les médias sociaux. » Au cours de l’été, UMG a finalisé des accords de licence avec les concurrents de TikTok Lomotif et Triller ainsi que Snapchat.

« Autre numérique », y compris les téléchargements permanents de longue durée, était la seule catégorie dans laquelle UMG (dont 10 pour cent appartient à Pershing Square de William Ackman) a connu une baisse de revenus en glissement annuel (4,7 pour cent), poursuit le document, les revenus physiques s’étant améliorés de 8,9 % au troisième trimestre à 280 millions d’euros (325,98 millions de dollars). Au milieu du retour des concerts et des festivals de musique populaires, les « revenus de merchandising et autres » d’UMG ont également rebondi, cette fois de 13,5%, à 84 millions d’euros (97,91 millions de dollars).

Universal Music Publishing Group – qui a signé un accord de partenariat de marque massif avec Gibson en Chine au cours du premier trimestre 2021 – a enregistré une croissance de 19,8 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel au troisième trimestre 2021, selon le dernier rapport sur les bénéfices de la grande maison de disques, générant 363 millions d’euros (422,57 millions de dollars).

Mais ce sont les revenus des « licences et autres » qui ont atteint le pic le plus important par rapport au troisième trimestre 2020, bondissant de 49,3 % à 218 millions d’euros (253,82 millions de dollars) « en raison de l’amélioration des collections de droits de diffusion et de droits voisins, des revenus de production audiovisuelle et la synchronisation, les offres en direct et de marque.

Enfin, en ce qui concerne les détails du rapport sur les résultats, l’EBITDA ajusté d’Universal Music Group au troisième trimestre 2021 (bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices, dépréciation et amortissement) a augmenté de 20,7 % en glissement annuel, pour atteindre 461 millions d’euros (536,93 millions de dollars).

Au moment de la rédaction de cet article – jeudi après-midi à Amsterdam – l’action Universal Music Group était en baisse d’environ 3,2% par rapport à sa clôture précédente, pour un prix par action de 24,93 € (29,03 $). La semaine dernière, Universal Music a signé BTS, le pilier de la K-pop, à la suite de plusieurs accords commerciaux avec l’agence Hybe du groupe. Et hier, Spotify a dévoilé ses propres détails sur les résultats du troisième trimestre, tandis que la CISAC a fait la lumière cette semaine sur ses collections 2020.