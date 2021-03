Universal Music Group et Boomplay dévoilent un accord de licence étendu

Universal Music Group et Boomplay, le premier service de streaming musical en Afrique, ont officiellement conclu un accord de licence élargi.

Boomplay et Universal Music Group ont dévoilé aujourd’hui leur accord de licence renforcé, dans une version officielle envoyée par e-mail à Digital Music News. L’accord «historique», qui arrive alors que les plates-formes de streaming et les Big Three s’apprêtent à accroître leur présence sur le marché en rapide expansion de l’Afrique, autorise le catalogue musical mondial d’UMG dans 47 pays du continent, dont de nombreux États francophones.

Le précédent accord de licence UMG-Boomplay ne couvrait que sept pays. Et pour référence, un total estimé à plus de 140 millions d’Africains parlent français.

L’Égypte (et ses quelque 100 millions d’habitants) est manifestement absente de l’accord qui vient d’être annoncé, mais les utilisateurs de Boomplay en Afrique du Sud (60 millions d’habitants), en Éthiopie (109 millions d’habitants, deuxième au total après un seul pays africain, le Nigéria) , et le Cameroun (26 millions d’habitants) peut désormais accéder au travail des artistes d’Universal Music via la plateforme.

Parmi ces créateurs d’UMG, il convient de mentionner, le chanteur-compositeur-interprète basé au Nigéria Tekno, le Camerounais Locko, Black Coffee, né en Afrique du Sud, et un nombre substantiel d’autres artistes de toute l’Afrique.

S’appuyant sur ce point, Universal Music souligne dans la sortie qu’il a fait une poussée significative dans le deuxième continent le plus peuplé du monde au cours de la dernière demi-décennie. Les efforts semblent avoir augmenté en quantité et en ampleur ces derniers temps, cependant, avant les débuts rapides du label Big Three sur le marché boursier.

Après avoir créé Universal Music Nigeria en 2018, par exemple, UMG a lancé en mai dernier Def Jam Africa. Le label appartenant à Vivendi possède également des divisions au Kenya, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et au Maroc.

Boomplay, pour sa part, a tranquillement cultivé un catalogue qui comprend environ 50 millions de titres, en plus de se vanter de quelque 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), indique le communiqué. De plus, en décembre 2020, la plate-forme âgée de six ans a franchi 100 millions de téléchargements au total sur le Google Play Store.

Abordant l’accord de licence UMG dans un communiqué, Phil Choi, directeur du contenu et de la stratégie de Boomplay, a évoqué la croissance continue et l’avenir radieux du marché africain de la musique.

« Depuis notre accord initial avec UMG, l’industrie musicale africaine a connu une croissance exponentielle et a fait d’énormes progrès pour devenir la prochaine puissance qu’elle devrait être », a déclaré Choi. «Nous sommes ravis de continuer à travailler en partenariat avec l’équipe UMG pour aider à promouvoir leurs artistes africains et internationaux en apportant leur catalogue à encore plus de régions à travers l’Afrique.»

Après que Warner Music Group a élargi en décembre 2020 sa relation avec Africori, UMG a débuté 2021 avec trois nominations à la direction dans ses divisions africaines, tandis que Sony Music a conclu un partenariat axé sur la Côte d’Ivoire. Et du côté du streaming, Deezer – qui a annoncé cette semaine qu’il commencerait à offrir aux nouveaux abonnés des essais premium gratuits de trois mois – a réduit de moitié son prix au Nigéria et au Kenya après que Spotify s’est étendu à plus de 80 pays supplémentaires, un éventail d’États africains parmi leur.