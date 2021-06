Universal Music Group et DHL Express dévoilent l’initiative DHL Fast-Track

Universal Music Group et DHL Express ont annoncé leur partenariat collaboratif DHL Fast-Track, un programme musical qui met en lumière les artistes émergents en les mettant sur une plateforme mondiale. Le programme a débuté avec Hambourg, musicien originaire d’Allemagne Zoé Wees. La performance marque le premier spectacle en tête d’affiche du chanteur et auteur-compositeur avec un groupe complet.

“Merci à DHL Fast-Track d’avoir aidé à organiser mon tout premier concert à la une”, a déclaré Wees dans un communiqué. “C’est spécial de pouvoir faire un spectacle mondial depuis ma ville natale de Hambourg.” Le set de la chanteuse comprenait des chansons de son premier EP Ailes d’or.

La performance de Wees, qui se tiendra au Kampnagel, salle indépendante de Hambourg, sera découpée en vinyle et aux studios Abbey Road de Londres. Des copies vinyle en édition limitée seront expressément livrées à un certain nombre de fans utilisant les services de livraison mondiaux de DHL.

« Comme la musique, DHL connecte chaque jour des personnes du monde entier », déclare Mike Parra, PDG de DHL Express Americas et responsable mondial des parrainages. « Nous sommes vraiment enthousiasmés par notre nouveau partenariat mondial avec Universal Music Group et le programme DHL Fast-Track, où nos valeurs pionnières communes et notre expertise internationale rapprocheront les fans en les mettant en contact avec les artistes qu’ils aiment à travers des expériences innovantes et des moments inoubliables.

Abbey Roads Studios ainsi que Capitol Studios s’associent à UMG et DHL pour le programme Fast-Track afin de donner vie au processus créatif des artistes présentés.

“Abbey Road a longtemps été une plate-forme pour permettre et développer de nouveaux talents, avec de nombreux artistes incroyables commençant leur voyage dans nos studios”, a déclaré Jeremy Huffelmann, directeur général des studios Abbey Road. « En nommant DHL en tant que partenaire logistique officiel d’Abbey Road Studios dans le cadre du passionnant programme Fast-Track, nous allons activement rapprocher les nouveaux talents de leurs fans.

DHL Fast-Track prévoit de mettre en avant les États-Unis plus tard en 2021 avant de braquer les projecteurs sur l’Asie en 2022, en mettant en valeur les talents de tous les horizons en cours de route.

« Soutenir le parcours créatif des talents nouveaux et émergents est au cœur de ce que nous faisons chez Universal Music Group », a déclaré Olivier Robert-Murphy, EVP, Universal Music Group for Brands. « Chez DHL Express, nous avons un partenaire avec une expertise partagée dans l’innovation locale et mondiale, offrant un soutien unique alors que nous connectons ces artistes phénoménaux avec des millions de fans à travers le monde.

Le premier EP de Zoe Wees Ailes d’or est disponible dès maintenant.