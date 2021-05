Universal Music Group et Triller dévoilent des accords de licence étendus

Environ trois mois et demi après le lancement d’un litige de licence très médiatisé, Universal Music Group et Triller ont officiellement signé des «accords de licence mondiaux élargis» pour la musique enregistrée et l’édition.

Universal Music Group, qui s’apprête à entrer en bourse d’ici la fin septembre, a récemment dévoilé son nouvel accord de licence avec Triller, via une version officielle. En février, lorsque le crachat très médiatisé des entreprises a commencé, UMG – qui, comme les autres grands labels de disques, aurait un intérêt pour Triller – a retiré sa musique du service de partage de vidéo de forme courte.

De plus, UMG a déclaré à propos du déroulement brutal de la musique: «Nous ne travaillerons pas avec des plates-formes qui ne valorisent pas les artistes. Triller a honteusement retenu les paiements dus à nos artistes et refuse de négocier une licence à l’avenir. “

Le PDG de Triller de l’époque, Mike Lu (qui est devenu président en avril, Mahi de Silva le remplaçant) a déclaré qu’il avait appris la suppression des pistes UMG via la presse. Et un porte-parole de l’application vieille de six ans a en partie relayé: «Triller n’a pas besoin d’un accord avec UMG pour continuer à fonctionner comme il l’a été depuis que les artistes concernés sont déjà actionnaires ou partenaires sur Triller, et peuvent donc autoriser leur utilisation directement. . »

Il convient également de noter qu’Universal Music a élargi son partenariat TikTok peu de temps après que la nouvelle de l’impasse des licences Triller a éclaté. En outre, en mars, Triller – qui a continué à répertorier UMG et plusieurs filiales comme partenaires sur son site Web à la suite du conflit – a consolidé sa présence dans l’industrie de la musique en acquérant Verzuz, en octroyant des licences aux plus grands éditeurs de musique au monde et en s’associant à Peloton.

Et en ce qui concerne les accords de licence d’enregistrement et d’édition qui viennent d’être finalisés, les utilisateurs de Triller ont désormais «accès au catalogue complet d’UMG de la musique des maisons de disques et des artistes du disque emblématiques de la société», en plus des œuvres UMPG.

Le texte concis ne divulgue pas les spécificités financières ni la durée de l’accord, mais dans un communiqué, le vice-président directeur général du développement et de la stratégie des entreprises numériques d’UMG, Jonathan Dworkin, a souligné les avantages financiers des contrats pour les créateurs.

«Nous sommes ravis de conclure un accord avec Triller qui englobe l’importance de la rémunération de nos artistes, en particulier compte tenu de l’énorme valeur que la musique génère sur leur plate-forme», a déclaré Dworkin, ancien supérieur de Nokia et Warner Music Group.

«Avec cet accord, UMG continue d’élargir l’univers des plateformes de médias sociaux sous licence qui permettent aux fans de créer et de partager légitimement du contenu, tout en développant une nouvelle source de revenus importante pour nos artistes», a-t-il conclu.

En février, un juge a rejeté la plainte pour violation de droits d’auteur de 50 millions de dollars de Wixen Music Publishing contre Triller. Et plus tôt cette semaine, la Beijing Meishe Network Technology Company, «un fournisseur de services de solutions complètes vidéo et audio intelligentes», a intenté une action en justice pour violation de droits d’auteur contre ByteDance (dont le PDG quittera ses fonctions à la fin de 2021) et TikTok.