Universal Music Group lance officiellement «  Universal Arabic Music  »

Avant son introduction en bourse très attendue en 2021, Universal Music Group a officiellement lancé «Universal Arabic Music» avec le manager de The Weeknd et le PDG de XO Records Wassim «Sal» Slaiby ainsi que Republic Records.

Le label Big Three, propriété de Vivendi, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Universal Arabic Music (UAM) dans une version générale. Wassim «Sal» Slaiby – qui, selon Anghami, s’est avéré «instrumental» dans son rôle de responsable international des partenariats – sera à la fois fondateur et PDG d’UAM, qui travaillera pour découvrir et signer des actes de toute l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. .

Sur ce front, l’UAM est en train de «constituer une équipe d’experts parlant arabe et ayant une compréhension approfondie de la musique et de la culture arabes», selon le message d’annonce. En outre, le nouveau label a révélé sa première signature, l’auteur-compositeur-interprète d’origine jordanienne Issam Alnajjar, et a vanté le succès de TikTok de 17 ans, dans l’un des nombreux témoignages de la profondeur de la relation professionnelle de la plate-forme avec UMG.

Slaiby a «également découvert et développé la chanteuse / compositrice palestino-chilienne de 19 ans, Elyanna», qui a atteint une notoriété commerciale après avoir sorti de la musique sur SoundCloud et qui a depuis déménagé en Californie. UAM a l’intention de dévoiler plus de signatures «bientôt», selon le texte.

S’adressant à son nouveau poste chez Universal Arabic Music dans un communiqué, Slaiby, originaire du Liban, a déclaré: «Mon rêve était de mettre en valeur le talent et la culture de la musique arabe au niveau mondial avec des partenaires en qui j’ai confiance et que j’admire.

Comme mentionné initialement, Vivendi prévoit de faire entrer Universal Music Group en bourse cette année, et de cette manière, la création d’UAM est la dernière d’une ligne de mesures visant à diversifier et à renforcer les résultats de l’entreprise.

Certes, Universal Music a discrètement signé au cours des derniers mois un accord de licence étendu avec Boomplay, s’est associé à Gibson dans le cadre d’une entreprise d’édition en Chine et a dévoilé un partenariat multiforme avec Big Hit / Hybe. Ces développements font suite à l’arrivée en 2020 du 0207 Def Jam, une gamme «d’hôtels expérientiels basés sur la musique», et d’une paire de studios de contenu, pour n’en nommer que quelques-uns.

Plus généralement, les entreprises de l’industrie de la musique continuent d’intensifier leurs efforts pour s’implanter sur des marchés émergents rapidement. Warner Music Group – qui est devenu public lors de ce qui était la plus grande introduction en bourse de 2020 – a confirmé son investissement dans le poids lourd arabe Rotana Music en février, avant de conclure un énorme accord de licence pluriannuel avec Tencent Music et d’établir Atlantic Records Russia en mars.

Du côté du streaming, Spotify a été le fer de lance d’une «expansion radicale» pour le coup d’envoi de 2021, arrivant dans le nord de 80 nouveaux pays – dont de nombreux États africains. Deezer, basée à Paris, qui appartient à la société mère de WMG Access Industries, a ensuite révélé qu’elle réduirait de moitié le coût mensuel des abonnements pour les fans au Nigéria et au Kenya, qui abritent un total d’environ 250 millions de personnes.

L’Anghami susmentionné, pour sa part, se présente comme le service de streaming musical le plus populaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et prévoit détaillé d’arriver sur le NASDAQ après sa fusion avec la Vistas Media Acquisition Company (commercialisée sous le nom de VMAC).