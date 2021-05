Universal Music Group poursuivi par un membre des Beach Boys pour des allégations de sous-paiement de redevances

L’ancien guitariste des Beach Boys, David Marks, a déposé une proposition de recours collectif contre Universal Music Group pour redevances internationales impayées.

Marks allègue qu’Universal Music Group a utilisé la comptabilité hollywoodienne pour sous-payer les redevances de streaming sur les revenus étrangers à lui-même et à d’autres artistes. La sous-déclaration des revenus de streaming des filiales étrangères réduit les redevances que le label paie à ses artistes.

Selon la plainte, UMG a «pris de manière inadmissible un pourcentage du haut des revenus internationaux tirés des ventes en streaming et en basant le taux de redevance du demandeur et des membres du groupe sur le reste».

Marks indique qu’UMG retient le montant total des revenus de streaming gagnés par ses filiales étrangères dans ses états comptables. Il ne rapporte les revenus que sous forme de pourcentage des revenus totaux perçus par le label.

“Grâce à ces machinations comptables, le défendeur dissimule et conserve essentiellement une partie des revenus de streaming internationaux générés par ses filiales étrangères sans en rendre compte ou en payer une juste part”, lit-on dans la plainte.

La plainte allègue une rupture de contrat, une fraude et d’autres réclamations et demande des dommages-intérêts non spécifiés, ainsi qu’une ordonnance obligeant Universal Music Group à inclure les revenus du streaming international dans ses calculs de redevances.

La plainte indique que les revenus d’UMG s’élevaient à près de 7,2 milliards de dollars en 2020 et que le total des réclamations collectives s’élevait à plus de 5 millions de dollars. L’affaire est Marks. v.UMG Recordings Inc., US District Court for the Central District of California, n ° 2: 21-cv-04043.

David Marks n’est pas le seul artiste à avoir intenté une action en justice contre Universal Music Group pour redevances impayées.

En 2016, le temps légal de Lil Wayne a intenté une action en justice fédérale contre UMG pour 40 millions de dollars de dommages et intérêts. Le rappeur a affirmé qu’UMG remboursait ses propres dettes avec les redevances dues à Young Money Artists. «100% des bénéfices qui auraient dû être versés à Lil Wayne du fait de sa propriété de Drake, Nicki Minaj et Tyga records ont été saisis par Universal pour rembourser des dettes qui n’étaient ni contractées ni par les obligations de Lil Wayne, ”Ce procès a déclaré à l’époque.

Universal Music Group a qualifié ces demandes de tout à fait sans fondement et a déclaré qu’il «contesterait vigoureusement» le procès. Lil Wayne a finalement vendu ses maîtres à Universal Music Group en 2020, dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. L’accord a eu lieu en juin 2020 mais n’a été rendu public que lorsque le procès de l’ancien directeur de Lil Wayne a révélé la vente.

Eminem et Enrique Iglesias ont également poursuivi Universal pour des redevances de diffusion numérique impayées. En avril 2015, UMG a accepté de payer 11,5 millions de dollars pour régler un recours collectif similaire concernant les redevances de streaming impayées apportées par plus de 7 000 artistes du disque.