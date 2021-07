Universal Music Group signe un accord de licence avec TikTok Rival Lomotif

Universal Music Group (UMG) a officiellement signé un accord de licence avec la plate-forme sociale de partage de vidéos – et rival de TikTok – Lomotif.

Universal Music Group, lié à la bourse, et Lomotif, dont le siège est à Singapour, ont dévoilé aujourd’hui leur accord de licence «mondial», via un communiqué général. En vertu de l’accord – dont les conditions financières n’ont pas été divulguées dans le message d’annonce – les utilisateurs de Lomotif pourront “créer des clips en utilisant des chansons de” le label Big Three et “ajouter facilement la musique d’UMG à un clip directement depuis l’application, », révèle le texte.

Malgré la popularité considérable de TikTok, Triller et de plusieurs autres plates-formes de partage de vidéos abrégées, Lomotif, sept ans, a accumulé jusqu’à présent au nord de 225 millions d’installations, selon le document, dans plus de 200 pays et dans plus de 300 langues. . Le service semble être particulièrement populaire au Brésil, qui abrite plus de 210 millions d’habitants et, en raison de son industrie musicale en croissance rapide (et axée sur le streaming), a été la cible d’initiatives antipiratage de grande envergure ces dernières années.

En ce qui concerne la consommation de contenu, cette importante base d’utilisateurs (constituée d’environ 31 millions de MAU, a indiqué Lomotif) regarde environ 300 millions de vidéos par mois, selon le communiqué, avec un total cumulé de quelque 740 millions de vidéos sur la plate-forme. S’adressant à l’accord de licence UMG de son entreprise dans un communiqué, le fondateur et PDG de Lomotif, Paul Yang, a souligné les avantages liés à la croissance associés au fait de permettre aux utilisateurs d’équiper leurs vidéos d’une variété de chansons populaires.

“Notre accord avec Universal Music Group continuera de faire croître le nombre d’utilisateurs et d’accroître l’engagement au sein de notre plate-forme, une destination pour les artistes émergents, et élargira considérablement les types de musique que notre communauté peut utiliser, collaborer et partager”, a déclaré l’ancienne Agency for Science. , responsable de la technologie et de la recherche Yang.

“Avec près de 800 millions de vidéos créées à ce jour, nous allons dans la bonne direction en tant que plate-forme et mettre du contenu, des fonctionnalités et des fonctionnalités de grande valeur à la disposition de notre communauté ne fera que nous aider à croître de manière exponentielle”, a-t-il conclu.

ZVV Media a annoncé dans un communiqué séparé la semaine dernière avoir finalisé l’acquisition de Lomotif. ZVV Media est elle-même « une coentreprise » entre Zash Global Media and Entertainment, dont le siège est à East Syracuse, à New York, et la société de recherche de produits Vinco Ventures (NASDAQ : BBIG).

Zash Global et Vinco, pour leur part, ont annoncé leur intention d’aller de l’avant avec une fusion inversée en janvier 2021 ; “On espère qu’il sera approuvé dans le courant du mois de juillet”, selon InvestorPlace. La même source précise que Zash est la “création” de Ted Farnsworth, “le fondateur de MoviePass”. L’action Vinco Ventures s’est améliorée de 5,26% pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, pour un prix par action de 3,40 $.

Universal Music Group a conclu un “accord mondial à multiples facettes” avec Snap fin juin, après avoir mis fin à une querelle très médiatisée avec Triller à la fin du mois de mai et étendu son partenariat TikTok en février.