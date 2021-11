Universal Music Group signe un accord de marque d’artiste alors que la musique du catalogue prospère

Universal Music Group (UMG) a officiellement finalisé une « initiative stratégique » avec la société de développement de marque et de marketing Authentic Brands Group (ABG) basée à New York.

Le label Big Three et ABG, 11 ans, viennent tout juste de dévoiler leur accord, qui verra les entreprises impliquées « combiner leur leadership respectif dans la gestion de la marque des artistes pour étendre l’héritage et l’impact culturel des artistes du monde entier ». Bien que le message d’annonce ne révèle pas quels artistes UMG sont actuellement sur le point de commercialiser leurs marques dans le cadre de l’accord, le texte indique que les entités travailleront « avec les artistes, leurs représentants et leurs héritiers légaux ».

Sur ce dernier front, le portefeuille actuel d’ABG « comprend des marques de célébrités emblématiques telles que Marilyn Monroe, Muhammad Ali et Elvis Presley », selon le document, et un rapport publié plus tôt cette année a révélé que les sorties du catalogue (comprenant des morceaux de plus de 18 mois old) représentent désormais les deux tiers de toute la consommation de musique aux États-Unis

De plus, Universal Music déploie un certain nombre d’éditions anniversaire de Nevermind, tandis qu’en août, la société a signé une «alliance stratégique mondiale» avec Aerosmith et fin 2020 a apporté l’achat (via UMPG) du catalogue de Bob Dylan.

Il convient également de noter qu’ABG (dont une partie appartient à BlackRock) a acheté la bibliothèque de photographies Iconic Images pour 20 millions de livres sterling (actuellement 26,86 millions de dollars) il y a quelques jours, selon le Financial Times. Les archives d’Iconic contiennent des photos de David Bowie et Jimi Hendrix, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, UMG et ABG prévoient d’« acquérir » d’autres marques d’artistes pour le moment, et les vastes avoirs d’ABG incluent également Aeropostale, Eddie Bauer, Sports Illustrated et Brooks Brothers.

De retour aux nuances logistiques du pacte UMG-ABG, les sociétés ont l’intention de « commercialiser et positionner stratégiquement les artistes sur un large éventail de points de contact avec les consommateurs », poursuit le texte, notamment en « tirant parti de leur nom et de leur ressemblance pour générer des opportunités dans les marchandises, les souvenirs , les licences, les expériences de marque, les médias et le divertissement, entre autres. »

Abordant l’accord dans un communiqué, le président-directeur général d’Universal Music Group, Lucian Grainge – qui devrait remporter au nord de 200 millions de dollars en 2021 – a déclaré : « UMG et ABG ont de solides antécédents en tant que puissants intendants des marques d’artistes et de célébrités. Grâce à cette initiative, nous investirons dans les droits de nom et de ressemblance afin de créer des opportunités uniques pour les artistes dans le but d’étendre considérablement leur impact culturel et commercial.

Dans une déclaration personnelle, le fondateur, président et PDG d’ABG, Jamie Salter, a souligné que le syndicat se concentrera principalement sur la préservation de « l’héritage des plus grands artistes de l’histoire » plutôt que sur la promotion des créateurs contemporains, nonobstant les services de gestion de marque qu’ABG fournit à Shaquille O’Neal et Thalía. « Nous sommes honorés de nous associer à l’équipe extrêmement talentueuse d’UMG pour cette initiative révolutionnaire », a déclaré Salter, originaire de Toronto, qui était auparavant PDG de Hilco Consumer Capital. « Ensemble, UMG et ABG travailleront stratégiquement pour préserver l’héritage des plus grands artistes de l’histoire. »

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Universal Music Group (UMG sur Euronext Amsterdam) était en baisse d’environ 2,3% par rapport à la clôture d’hier, pour un prix par action de 26,11 € (29,61 $ au taux de change actuel). Malgré la baisse, la valeur n’est pas loin du record de 27,96 € par action qu’UMG a atteint plus tôt ce mois-ci.

La semaine dernière, UMG a poursuivi une plate-forme d’investissement appelée Republic pour sa récente expansion dans la musique, et à 22 h 22, la major a annoncé Kingship, un groupe numérique composé de quatre personnages d’un projet de jeton non fongible (NFT).