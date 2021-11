Universal Music Group va lancer le super groupe NFT KINGSHIP

Groupe de musique universel Label 10:22PM a annoncé la formation de KINGSHIP, un groupe de musique NFT composé de personnages du projet NFT à succès, le Bored Ape Yacht Club.

22h22 La fondatrice Céline Joshua a formé le groupe et a conçu le tout premier accord exclusif pour créer un groupe mégaverse. KINGSHIP sera guidé et développé à travers la création de musique originale, de NFT, d’activations de métaverse et de produits communautaires. Le groupe représente un changement dans la nouvelle génération d’artistes, de fans et d’engagement communautaire.

« Créer KINGSHIP a été incroyablement amusant et imaginatif. J’ai commencé à 22h22 pour repousser les limites de l’innovation dans l’industrie de la musique et avec KINGSHIP, nous inventons littéralement ce qui est possible en temps réel », a expliqué Joshua dans un déclaration.

« Comme nous le ferions avec n’importe quel artiste ou créateur, mon équipe et moi travaillerons avec KINGSHIP pour affiner leur vision et développer leur son unique. Chaque membre du groupe a sa propre histoire et sa propre personnalité qui influencent et contribuent au récit global de KINGSHIP.

KINGSHIP se compose d’un Mutant Ape et de trois personnages Bored Ape, dont les rares Golden Fur et Bluebeam Apes. Les propriétaires de Bored Ape et Mutant auront un accès anticipé aux versions et expériences NFT du groupe, ainsi qu’à la sélection narrative du groupe.

McNeils a déclaré: « Cet accord est un exemple majeur de la puissance des droits commerciaux pour les projets NFT de collection et leurs collectionneurs », a déclaré Jimmy McNeils, collectionneur et passionné de NFT, qui fournira les KINGSHIP Apes. « Je suis incroyablement excité d’explorer ce nouveau domaine de propriété NFT avec Céline Joshua et 10:22! »

KINGSHIP ne publiera pas seulement de la musique originale, mais participera également à des jeux vidéo, à des apparitions en réalité virtuelle et à des performances en direct.

« Grâce à la musique et aux événements à travers le métavers, nous donnerons vie aux singes de KINGSHIP en créant des communautés et des services publics, et en divertissant le public du monde entier », a ajouté Joshua.