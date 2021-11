Universal Music Publishing China ouvre un bureau à Shanghai

À la mi-août, environ un mois avant son introduction en bourse, Universal Music Group (UMG) a dévoilé ses plans pour une « expansion significative de ses opérations de musique enregistrée en Chine ». Aujourd’hui, le label Big Three s’est développé du côté de l’édition en ouvrant un nouveau bureau Universal Music Publishing China à Shanghai.

Universal Music Publishing China a annoncé les débuts de ce bureau de Shanghai via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News. Situé « au 800 Show Creative Park du district de Jing’an à Shanghai », le lancement de la nouvelle succursale a été commémoré par un « événement d’ouverture » sur place, la sortie se poursuit, et UMP Chine a profité de l’occasion pour révéler une version localisée de UMPG Window, un portail de redevances d’auteurs-compositeurs.

Le groupe Universal Music Publishing Group a déployé Window en février 2020, et la ressource numérique (disponible à la fois sur mobile et sur ordinateur de bureau) permet aux créateurs d’accéder aux données de revenus en temps réel de leurs chansons et aux détails associés. La variante chinoise de Windows marque la « première version en langue locale en Asie ».

De plus, des « invités de marque » ont assisté à la cérémonie de lancement du bureau de Shanghai, poursuit le texte, des responsables du gouvernement du Parti communiste chinois tels que Gao Yunfei (directeur adjoint du département de publicité du Comité municipal du PCC de Shanghai) et Mo LiangJin (directeur du Shanghai Film Bureau) parmi eux.

Bien sûr, étant donné la présence de ces personnalités du PCC à l’événement (ainsi que l’inclusion ostensible de leurs noms et titres dans le communiqué de l’UMP Chine), les parties impliquées avaient des choses positives à dire les unes sur les autres, Mo LiangJin relayant que « UMPG a toujours adhéré à l’engagement de placer les « auteurs-compositeurs en premier ».

Et Joe Fang, directeur général de l’UMP Chine et de Hong Kong, a rendu les remarques positives dans une déclaration personnelle, indiquant en partie : « Nous sommes convaincus qu’UMP Chine continuera à contribuer à la valeur ajoutée des industries chinoises du droit d’auteur, un important dans le cadre du « Plan pour construire un pays puissant doté de droits de propriété intellectuelle » (2021-2035) du Conseil d’État. Je suis très reconnaissant pour tout le soutien incroyable que nous avons reçu du gouvernement de Shanghai Jing’an, et incroyablement honoré de faire partie du nouveau chapitre de l’histoire musicale de cette grande ville.

Le communiqué souligne qu’Universal Music Publishing China, « en tant que société membre de la Music Copyright Society of China… a collaboré étroitement avec l’industrie et le gouvernement pour renforcer davantage les protections de la propriété intellectuelle des auteurs-compositeurs et soutenir le développement de Écosystème musical chinois.

Cette « étroite collaboration » avec le Parti communiste chinois est sans aucun doute un ingrédient clé de la recette du succès opérationnel dans ce pays d’environ 1,4 milliard d’habitants, qui a mis en évidence le potentiel de revenus de son industrie du divertissement ces dernières années.

Mais le gouvernement chinois – qui a été critiqué par les artistes pour ses violations choquantes des droits de l’homme – a mené une vaste répression contre les entreprises, les musiciens, les créateurs, les acteurs et même les fans de K-pop en 2021. Du côté des entreprises, l’administration d’État chinoise for Market Regulation a infligé à Alibaba une amende de 2,8 milliards de dollars en avril, contraint Tencent Music (NYSE : TME) à abandonner ses accords musicaux exclusifs en juillet et a infligé au service de livraison de nourriture Meituan une amende de 530 millions de dollars au début du mois dernier.

La société mère de TikTok, ByteDance, malgré le grand nombre de poursuites liées à la vie privée auxquelles elle a été partie, reste absente de la liste des entités qui doivent payer des amendes massives. L’application de partage de vidéos abrégées aurait à son actif environ un milliard d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), et il va sans dire que les données sur l’application de ces personnes – sans parler de la capacité de façonner les tendances culturelles et les conversations – sont inestimables. .

De plus, « une Le fonds du gouvernement chinois » a acheté en août « une petite participation dans une unité opérationnelle nationale de ByteDance », selon Nikkei Asia, en plus de prendre position au conseil d’administration de l’unité opérationnelle.

Gardant ces points à l’esprit, ByteDance, loin de réduire ses opérations à la suite de la sanction de Tencent Music, préparerait son propre service de streaming chinois et prendrait des mesures pour lancer une introduction en bourse à Hong Kong en 2022.

Enfin, ByteDance a connu un bouleversement au cours de l’été, et . a annoncé aujourd’hui que le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, avait l’intention de quitter son poste de directeur financier de ByteDance (restant chez TikTok), alors que le conglomérat se réorganise en six « unités ». De plus, Fortnite fermera ses portes en Chine plus tard ce mois-ci, tandis que Yahoo a cessé aujourd’hui de fonctionner dans le pays asiatique, près de neuf mois après que Clubhouse a été interdit dans l’État pour un contenu non censuré.