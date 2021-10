Universal Music, Vurbl, PRS pour la musique, Plus

Voici un récapitulatif des récents remaniements de cadres – y compris les embauches et les promotions internes – dans l’ensemble de l’industrie de la musique.

Si vous avez un travail à partager, nous sommes tout ouïe. Envoyez-nous une note à [email protected] Si vous souhaitez publier une offre d’emploi sur notre Job Board, envoyez-nous simplement une demande à [email protected] Et, gardez une trace de tous les derniers remaniements de l’industrie musicale ici.

Musique du centre-ville

Downtown a promu Andrew Sparkler, vétéran de l’entreprise depuis sept ans, au poste de directeur commercial, tandis que l’ancien directeur général de Songtrust, Brad Yuan, a été élevé au poste de directeur de l’exploitation et Loredana Cacciotti est passée de FUGA à Downtown pour occuper le poste de vice-président directeur des licences numériques et des affaires commerciales.

Groupe de musique universel

Edgeout Records a ouvert un bureau dans les « UMG’s Iconic East Iris Studios » à Nashville, avec la directrice principale des médias numériques et du contenu, Jena Yannone, déménagée pour superviser les opérations quotidiennes de la nouvelle division.

Vurbl

Vurbl a recruté l’ancien supérieur de Spotify, Alex Underwood, en tant que directeur des revenus.

Groupe de musique Warner

Warner Music Group a embauché Andre Torres – également un ancien dirigeant de Spotify – pour occuper le poste de vice-président directeur du développement et du marketing du catalogue pour son équipe mondiale de catalogue de musique enregistrée.

Enregistrements RCA

RCA Records de SME a élevé Jamie Abzug, membre de longue date de l’équipe, au poste de vice-président directeur et responsable de la publicité.

Warner Music Finlande

Ramona Forsström, employée de 13 ans de Warner Music Finlande, a été promue directrice générale.

PRS pour la musique

Fabienne Leys, ancienne directrice de Roc Nation et de Def Jam, a été choisie pour diriger les « relations avec les membres nord-américains et l’industrie » de PRS.

Édition musicale Sony

Sony Music Publishing a promu Moses Martiny, ancien responsable de PRS for Music et d’EMI Music, au poste de vice-président directeur de la stratégie commerciale numérique mondiale.

Kobalt

Kobalt a nommé l’ancienne directrice générale de RCA et BMG, Jeannette Perez, présidente et directrice de l’exploitation.

Saban

L’ancien directeur de Rock Mafia, Corey Berkowitz, est devenu le chef de l’A&R pop et urbaine de Saban.

Section

Platoon d’Apple, qui s’est associé la semaine dernière à Sagun pour lancer un label lo-fi, a embauché l’ancien supérieur de Moment House (et Apple) Dionte Goodlett à la tête de A&R.

L’Université de New York

L’auteure-compositrice-interprète née à Chicago, Jamila Woods, devrait rejoindre la Tisch School of the Arts de NYU – et plus précisément le Clive Davis Institute of Recorded Music – en tant qu’artiste en résidence pour l’année universitaire 2021-2022.