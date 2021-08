Universal Orlando vient de publier plus de détails sur les nuits d’horreur d’Halloween et je veux y aller maintenant

Halloween est toujours le moment idéal pour visiter presque tous les parcs à thème, mais aucun n’embrasse les peurs comme Universal Parks and Resorts. Halloween Horror Nights est un pilier à Universal Orlando Resort et Universal Studios Hollywood depuis trois décennies, et après avoir raté l’événement l’année dernière en raison de la pandémie, HHN est de retour avec un énorme événement cette année, et ils viennent de laisser tomber une tonne de de nouveaux détails, notamment de nouvelles maisons hantées, des zones de peur et, bien sûr, le retour du magasin hommage HHN.

Plusieurs maisons hantées Halloween Horror Nights ont déjà été révélées, notamment celles dédiées à The Haunting of Hill House, Beetlejuice et Texas Chainsaw Massacre. Cependant, bien qu’il puisse être incroyable et terrifiant de se sentir comme si vous étiez dans votre film d’horreur préféré, ce que beaucoup de purs et durs de HHN aiment le plus, c’est quand Universal crée des maisons hantées entièrement originales. Aujourd’hui, Universal Orlando a confirmé cinq nouvelles maisons hantées originales…