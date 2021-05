Universal Pictures définit le thriller Idris Elba pour août 2022 ⋆ .

Universal Pictures a fixé la date de sortie d’Idris Elba (Luther, Bêtes d’aucune nation, La brigade suicide) thriller de survie à venir La bête pour le vendredi 19 août 2022. Le film ouvrira une semaine après la comédie romantique d’Universal Bros et une fonctionnalité d’action en direct de Disney actuellement sans titre.

Parfois, le bruissement dans les buissons est en fait un monstre.

Le gagnant du Golden Globe, Idris Elba, joue dans un nouveau thriller palpitant sur un père et ses deux filles adolescentes qui se retrouvent pourchassés par un énorme lion voyou dans l’intention de prouver que la savane n’a qu’un seul prédateur au sommet.

Elba joue le Dr Nate Samuels, un mari récemment veuf qui retourne en Afrique du Sud, où il a rencontré sa femme pour la première fois, lors d’un long voyage planifié avec leurs filles dans une réserve animalière. Mais ce qui commence comme un voyage de guérison à secousses se transforme en un combat redoutable pour la survie lorsqu’un lion, un survivant de braconniers assoiffés de sang qui voit maintenant tous les humains comme des ennemis, commence à les traquer.

Du cinéaste viscéral et expérientiel Baltasar Kormákur, le réalisateur de Everest et Universal Pictures ‘ 2 canons et Contrebande, La bête est produit par Will Packer, le producteur à succès de Voyage de filles, les Longer franchise, et dix films qui ont ouvert le n ° 1 au box-office américain, et par James Lopez, président de Will Packer Productions. Le film est écrit par Ryan Engle (Carnage, Sans arrêt) et est produit par Jaime Primak Sullivan et Bernard Bellew.