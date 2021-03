Universal Studios Hollywood rouvrira avant Disneyland et avec une toute nouvelle attraction

Les fans de parcs à thème ont été très excités plus tôt ce mois-ci lorsque l’état de Californie a finalement annoncé que les parcs à thème pourraient commencer une réouverture limitée à partir du 1er avril. Cependant, même après tout ce temps fermé, de nombreux parcs n’étaient pas pressés de s’ouvrir. Disneyland Resort a annoncé son ouverture fin avril. Universal Studios Hollywood, qui venait tout juste de commencer un événement spécial sur les aliments et les boissons, avait initialement déclaré seulement qu’il ne rouvrirait pas le 1er avril, et alors que l’USH attendait d’annoncer sa date de réouverture, il a maintenant annoncé qu’il rouvrirait à tous les invités avant Disneyland, le 16 avril, et il dévoilera une toute nouvelle attraction.

Parallèlement à l’annonce de la réouverture vient la nouvelle que l’attraction Dark Ride The Secret Life of Pets: Off the Leash !, qui devait ouvrir l’année dernière, sera ouverte le premier jour lorsque les invités reviendront. Bien que tout le monde soit invité à revenir à Universal Studios Hollywood le 16 avril, les détenteurs d’un laissez-passer annuel pourront participer à un aperçu spécial le 15 avril. Les billets seront mis en vente le 8 avril.

Plus à venir…