Universal vient d’ouvrir une toute nouvelle montagne russe. Voici 3 grands moments à ne pas manquer du Velocicoaster (Oui, je l’ai roulé)

Le rouleau de Mosasaurus à la fin du VelociCoaster

Le tonneau sur le VelociCoaster arrive dans la dernière partie de Islands of Adventure Ride, alors j’ai pensé à mettre fin à cette fonctionnalité en parlant de la façon dont il est cool de retourner. Cependant, honnêtement, le rouleau Mosasaurus est la chose la plus cool à propos du tout nouveau caboteur d’Universal Orlando et je m’en voudrais de ne pas insister sur ce point en le soulignant d’abord. Vous êtes inversé sur le trajet, près de l’eau, sans baudrier. C’est inattendu. C’est parfait. Quand j’ai parlé avec le directeur artistique Gregory Hall à propos de la balade, il m’a dit que c’était « la meilleure inversion que j’ai jamais montée de toute ma vie ». Alors ne le prenez pas de moi — prenez-le de l’expert.

Je ne veux même pas vraiment détailler le moment exaltant du trajet. C’est quelque chose que vous devez expérimenter vous-même, mais je pense que vous serez surpris de voir à quel point des moments inversés comme ceux-ci sont fluides, même rapides.