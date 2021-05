Universal’s Renfield est une “ comédie extrêmement violente ” ⋆ .

Dans une récente apparition sur Fat Man Beyond de Kevin Smith, Invincible le créateur Robert Kirkman a parlé de la sortie d’Universal Pictures Renfield film, qui est l’un des nombreux projets monstres actuellement en développement. Kirkman, qui sert de producteur sur le projet, a confirmé que Renfield est en cours de développement comme une comédie avec une forte dose de violence, que les fans trouveront un peu similaire à sa populaire série animée sur Amazon Prime.

“Nous faisons ce film cool pour Universal qui met l’accent sur Renfield”, a déclaré Kirkman. «C’est une histoire à propos de lui étant l’homme de main de Dracula et à quel point c’est un travail merdique. C’est une comédie amusante et extrêmement violente parce que j’ai une béquille et c’est de la violence.

Le mois dernier, il a été révélé que La guerre de demain Le réalisateur Chris McKay avait entamé des négociations pour diriger le film pour Universal Pictures. Avant ça, Rhapsodie bohémienneDexter Fletcher était auparavant attaché à la réalisation il y a plus d’un an, et on ne sait toujours pas pourquoi l’accord avec Fletcher n’a pas abouti. Détails du tracé pour Renfield sont gardés secrets, mais on dit qu’ils se déroulent de nos jours.

Le projet sera basé sur un pitch original de Les morts vivants Robert Kirkman et a été écrit par Ryan Ridley (Rick et Morty). Le film sera produit par Kirkman, David Alpert, Bryan Furst et Sean Furst de Skybound Entertainment.

Dans l’original 1897 Dracula roman, RM Renfield était un détenu dans un asile de fous qui souffrait de délires, mais qui est en fait un serviteur de Dracula. Le rôle a été créé de manière mémorable dans le film de 1931 de Dwight Frye, suivi de Tom Waits dans 1992 de Francis Ford Coppola. Dracula de Bram Stoker, puis Peter MacNicol dans la parodie de Mel Brooks Dracula: mort et l’aimer, et par Samuel Barnett sur la série télévisée Penny terrible.

le Renfield Le film fait partie de la liste croissante d’Universal des projets monstres à venir, y compris d’Elizabeth Banks Femme invisible, Matt Stawki ‘s Monster Mash, Karyn Kusama Dracula, le pilote dirigé par Ryan Gosling Loup garou film, la longue gestation de David Keopp La mariée de Frankenstein redémarrer, Josh Cooley Petits monstres film, Blumhouse’s La chose adaptation, le James Wan-produit Van Helsing film, et un thriller monstre sans titre de Phil Lord et Chris Miller.