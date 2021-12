Université de Delhi : admissions du conseil d’administration du Kerala supérieures à celles de l’Haryana, conseils d’administration du Pendjab, conclusions d’un panel universitaire

Le rapport a également noté une variation significative dans le modèle de notation à travers les conseils scolaires. (Déposer)

Le Conseil de l’enseignement secondaire supérieur du Kerala a surpassé les conseils d’enseignement du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh pour les admissions supérieures à l’Université de Delhi, bien que ces États soient voisins de Delhi, a constaté un panel universitaire.

Le pourcentage moyen d’admission du Kerala est le plus élevé de tous à 98,43 %. Le vice-chancelier de l’Université de Delhi, Yogesh Singh, a formé le comité de neuf membres au milieu d’allégations d’un nombre disproportionné d’admissions du conseil d’éducation du Kerala.

Le comité, présidé par le doyen (examens) DS Rawat, a été mandaté pour étudier les raisons des sur- et sous-admissions aux cours de premier cycle de l’université et la répartition des admissions dans les cours de premier cycle, suggérer des stratégies alternatives pour des admissions optimales et examiner l’OBC. admissions en référence au statut de couche non crémeuse, a rapporté Press Trust of India.

En analysant les données sur les seuils d’admission, le panel a constaté que parmi les 39 conseils, le Conseil central de l’enseignement secondaire avait le plus grand nombre d’admissions avec 37 767, suivi du Kerala Board of Higher Secondary Education avec 1 890, Board of School Education , Haryana, avec 1 824, Indian School Certificate avec 1 606 et Board of Secondary Education, Rajasthan, avec 1 329.

Ces cinq conseils constituaient plus de 90 % des candidats admis à des cours de premier cycle, selon le rapport.

La forte proportion de candidatures/admissions en provenance du Kerala a également conduit un étudiant à s’adresser à la Haute Cour de Delhi. Gunisha Aggarwal a allégué qu’en dépit d’avoir obtenu plus de 98 % à ses examens, elle n’a pas pu être admise dans son cours/université préféré en raison du nombre « disproportionné » d’admissions du conseil d’éducation du Kerala. Le tribunal a cependant rejeté le plaidoyer.

Les données indiquent que le nombre total d’admissions du Kerala Board of Higher Secondary Education est supérieur au nombre total d’admissions du Board of School Education, Haryana, Board of Secondary Education, Rajasthan, UP Board of High School and Intermediate Education, Board of Secondary Education, Madhya Pradesh et Punjab School Education Board, bien que ces États soient voisins de Delhi, a déclaré le panel dans son rapport.

Le rapport a également noté une variation significative dans le modèle de notation à travers les conseils scolaires, ce qui nécessite une analyse comparative appropriée pour inculquer l’équité dans le processus d’admission au premier cycle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.