Université de Delhi : Keshav Mahavidyalaya deviendra un centre de vaccination contre le Covid-19

À partir de mercredi, le collège Keshav Mahavidyalaya de l’Université de Delhi servira de centre de vaccination pour vacciner les personnes contre l’infection mortelle à coronavirus. Le collège offrira des vaccins gratuits au grand public, selon un rapport de The IE. À l’heure actuelle, les collèges de l’Université de Delhi comme le Lakshmibai College, le Shivaji College et les centres de santé des campus nord et sud de l’université ont mené une campagne de vaccination pour les employés associés à l’université.

Alors que Keshav Mahavidyalaya à Pitampura se prépare à vacciner le grand public à partir du 23 juin, les gens peuvent désormais facilement réserver leurs créneaux pour le centre via le portail CoWin. Toutes les personnes de la tranche d’âge des 18-44 ans pourront recevoir un jab de Covishield de 9h à 17h.

Selon l’administrateur du collège, ils sont intéressés à intensifier la vaccination. Pour cela, ils s’étaient adressés aux autorités du district et avaient demandé leur autorisation pour y installer le centre de vaccination. Le collège vaccinera les gens aussi longtemps qu’il continuera à s’approvisionner. Avant cela, le collège avait également organisé des services de test RT-PCR gratuits dans les locaux.

Pendant ce temps, le collège de Lakshmibai de DU a vacciné les employés de l’université et leurs familles via une campagne de vaccination sans rendez-vous. Le collège avait précédemment déclaré que si le processus de vaccination restait transparent, il pourrait permettre à un autre public de se faire vacciner dans ses locaux. Le collège vaccinait gratuitement les personnes de plus de 45 ans.

De même, le Shivaji College a également commencé l’administration de Covaxin le mois dernier, puis est passé plus tard aux jabs Covishield. La vaccination des personnes de plus de 18 ans a été arrêtée car le collège a épuisé ses stocks de vaccins.

