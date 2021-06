Université d’Oxford : les Britanniques sont furieux alors que 150 universitaires refusent d’enseigner au milieu de la statue de Rhodes | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Après que le collège a refusé de retirer la statue, les universitaires de l’Oriel College ont affirmé qu’ils n’enseigneraient ni ne participeraient à aucun programme de sensibilisation. Commentant l’histoire d’Express.co.uk, les Britanniques ont appelé les dons à être limogés suite au boycott. Un lecteur a dit : « Eh bien, licenciez-les, commencez des entretiens pour remplacer tout personnel enseignant qui refuse de travailler.

Un deuxième a déclaré: “Il est clair que les enfants sont en train d’annuler la culture avec des universitaires comme ceux-ci qui se remplissent la tête d’ordures absolues.

“Chacun des 150 devrait être licencié pour avoir promu une pensée de division en collant le slogan hippie inventé qu’il s’agit de racisme, un mot utilisé totalement hors de son contexte à chaque occasion.”

Un autre a déclaré: “S’ils le font, j’espère que les bourses Rhodes seront également annulées, vous ne pouvez pas avoir l’une sans l’autre.

“Parlez de la queue qui remue le chien.

“Si vous n’aimez pas la chaleur, sortez de la cuisine.”

La dispute a éclaté après que le collège a révélé qu’il ne retirerait pas la statue malgré les liens avec le passé colonial du Royaume-Uni.

Le statut a déclenché des protestations l’année dernière après la mort de George Floyd et a été dirigé par le mouvement “Rhodes Must Fall”.

Certains donateurs ont affirmé que la statue était une source de honte pour les universitaires du collège.

“Face à l’attachement obstiné d’Oriel à une statue qui glorifie le colonialisme et la richesse qu’il a produite pour le collège, nous pensons que nous n’avons d’autre choix que de retirer tout travail discrétionnaire et collaboration de bonne volonté.”

Tel que rapporté par le Daily Telegraph, Danny Dorling, professeur de géographie Halford Mackinder au St Peter’s College, a affirmé que cette décision visait à montrer le mécontentement suscité par la décision de conserver la statue.

Il a déclaré: “L’étendue du bouleversement est probablement plus grande que ce qu’ils avaient prédit et il est possible qu’ils ne réalisent pas la force de ressentir cela.

“C’est une façon de le rendre évident au cas où ce ne serait pas clair.

“Avoir votre université associée à la statue d’un raciste est profondément bouleversant et salit l’ensemble de l’université.”

D’autres universitaires, cependant, ont affirmé que le mouvement était « pathétique ».

L’un d’eux a déclaré: “La pétition est clairement dingue et les adultes autour d’Oxford devraient mieux le savoir.

“C’est fou d’enlever leurs signaux de vertu aux étudiants de premier cycle d’Oriel.”

L’année dernière, l’organe directeur d’Oriel a affirmé qu’il souhaitait retirer la statue de Rhodes.

Une commission indépendante a été mise en place pour examiner les principaux problèmes qui l’entourent, mais le mois dernier, l’organe directeur a affirmé que le retrait du monument devrait être retardé en raison du coût.