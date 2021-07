Univision acquiert une participation significative dans Combate Global

NEW YORK et MIAMI – 28 juillet 2021 – Combate Global, LLC et Univision Communications Inc., la principale société de médias et de contenu en langue espagnole aux États-Unis, ont annoncé aujourd’hui qu’Univision a acquis une participation importante dans le premier art martial mixte hispanique. (MMA) franchise sportive. L’accord entre en vigueur immédiatement.

La transaction aligne officiellement les talents de classe mondiale de Combate Global et sa connexion profonde à la communauté MMA avec les capacités de promotion et de production d’Univision, positionnant l’organisation de combat pour une expansion internationale. L’annonce d’aujourd’hui fait suite au récent accord de droits médiatiques de cinq ans des sociétés qui comprend 30 événements télévisés en direct diffusés chaque année – un total de 150 événements – dont beaucoup auront lieu en direct depuis les studios d’Univision à Miami, en Floride.

« Depuis leur association en 2018, Univision et Combate Global ont créé un tout nouveau public pour le MMA. Aujourd’hui, ces fans avides de contenu, combinés à nos athlètes dynamiques, représentent l’avenir du sport. Cette annonce souligne l’engagement d’Univision envers le MMA hispanique et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de renforcer davantage notre partenariat fructueux avec eux », a déclaré le PDG de Combate Global, Campbell McLaren.

« Cet investissement marque la première étape de la stratégie plus large d’Univision visant à proposer des sports de combat en direct plus excitants à notre public », a déclaré Juan Carlos Rodriguez, président de Sports Enterprises, Univision. « Les sports de combat se classent au deuxième rang des sports les plus populaires parmi les Hispaniques. Nous sommes ravis de faire passer notre partenariat fructueux au niveau supérieur alors que nous collaborons avec l’équipe Combate pour élever la marque et proposer un contenu d’arts martiaux mixtes convaincant sur les plateformes Univision pour les années à venir. »

La programmation de Combate Global a commencé à être diffusée en direct sur Univision en 2018, lorsque la société était connue sous le nom de « Combat Americas », changeant de paradigme dans le secteur du MMA en poursuivant une stratégie visant à rendre le contenu aussi accessible que possible sur l’écosystème multiplateforme d’Univision et devenant le seule franchise sportive MMA à être programmée sur les plateformes gratuites, de télévision par câble et numériques.

La propriété a en moyenne 425 000 téléspectateurs au total 2+ téléspectateurs aux États-Unis en 2021 à ce jour sur Univision, ce qui en fait le programme en langue espagnole le mieux noté dans sa tranche horaire. De plus, l’événement Combate du 23 juillet a attiré 543 000 téléspectateurs au total 2+, la deuxième plus grande audience jamais enregistrée pour le programme et la plus élevée depuis le 13/04/18. Pendant ce temps, 47% de l’audience de Combate est composée de la population convoitée d’adultes 18-49, le pourcentage le plus élevé parmi toutes les propriétés MMA à ce jour.

Source : Nielsen, NPM, données L + SD, jusqu’au 23/07/21