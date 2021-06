Univision Anchor nous a mis au défi de regarder son journal télévisé. Nous le faisons déjà. 10z viral

in

Le présentateur d’Univision, Borja Voces, en réponse à notre tweet vidéo, nous a appelés et nous a mis au défi de regarder son journal télévisé quotidien. Hélas, cher lecteur et comme M. Voces est sur le point de le découvrir, nous l’avons été pendant un certain temps.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’appel de M. Voces était en réponse à notre couverture des reportages flagrants de ses journaux télévisés sur le vice-président Kamala Harris. À savoir : 22 secondes de léchage de bottes d’Univision sur la façon dont Kamala Harris a un cousin mexicain-livré afin de réduire l’impact du segment A de deux minutes précédent sur la réaction potentielle à la remarque de Harris « ne venez pas » sur le l’audience du réseau et d’une manière qui rappelle de bombarder des toilettes avec un assainisseur d’air avant de partir avec celles-ci.

Mais l’appel de M. Voces, bien que compréhensible, était inutile. Le journal télévisé de midi d’Univision, Edición Digital, fait déjà partie des nombreuses heures d’émissions d’actualités en langue espagnole que nous, à MRC Latino, surveillons quotidiennement, et nous avons publié de nombreuses analyses de leur produit, ce qui est conforme au reste des émissions d’Univision. propagande déguisée en reportage. Par example:

Ce ne sont que quelques exemples, mais il est clair que nous regardons le journal télévisé de midi d’Univision. Et sur la base de nos analyses, nous pouvons conclure sans risque que le public d’Univision reste grossièrement désinformé et mérite de meilleures alternatives d’information.

