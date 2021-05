Univision annonce une première série en 2021-2022

Univision annonce les premières de ses séries en 2021-2022 | NowMyism.com

L’actrice . Angelique Boyer jouera dans l’une des nouvelles séries télévisées d’Univision.

Univision a annoncé la série qui sera bientôt publiée dans le guide de programmation dans la période 2021-2022.

L’annonce du prestigieux réseau de télévision a été faite sur Upfront qui s’est déroulé pratiquement dans la matinée du mardi 18 mai.

Contrairement aux années précédentes, Univision a opté pour un événement numérique qui a eu la présence de talents tels qu’Alejandra Espinoza pour annoncer en grande pompe ce qu’ils seront bientôt en première dans leur programmation.

Jusqu’à présent, la date de première de chaque série télévisée est inconnue, mais la grande majorité fera partie de la programmation aux heures de grande écoute.

Découvrez tout ce qui sera présenté en première sur Univision en 2021 et 2022:

“Surmonter le passé” – Après le succès de “Surmonter la peur” et “Surmonter le chagrin”, la troisième partie de l’anthologie populaire “Surmonter le passé” nous ramène une histoire d’autonomisation des femmes. Mettant en vedette Angelique Boyer, Sebastián Rulli et Erika Buenfil, et produit par Rosy Ocampo, ce drame familial raconte l’histoire de quatre femmes très différentes qui tentent de surmonter les malheurs. Réalisant que ce qui est publié sur les réseaux sociaux n’est jamais effacé, ils doivent trouver une solution pour vivre dans le présent et se concentrer sur un avenir positif s’ils veulent surmonter les obstacles du passé. (Primetime – Univision).

“Le sans âme” – Avec José Ron et Livia Brito, ce mélodrame romantique offre amour, passion et rebondissements inattendus aux heures de grande écoute. Produit par José Alberto «El Güero» Castro («Médecins», «Pour aimer sans loi»), l’histoire est centrée sur une femme qui cherche à se venger des abus passés et fait face à des situations inattendues. La mission du personnage principal, Fernanda, est de se venger d’un homme qui l’a blessée physiquement et émotionnellement. Malheureusement, sa mémoire n’est pas claire, ce qui la conduit à douter et à faire des erreurs de jugement. Quand elle rencontre Rafael, elle tombe follement amoureuse de lui, mais le prend plus tard pour l’homme qui l’a blessée. Au fil du temps, à mesure que sa mémoire s’éclaircit, il se rend compte de son erreur et que ce n’est pas Rafael, mais son père, qui a ruiné sa vie. (Primetime – Univision).

“Les gens riches pleurent aussi” – Après le succès de «Cuna de lobos», «La usurpadora» et «Rubí», l’anthologie «La Colección», avec des versions modernes pour une nouvelle génération des classiques les plus populaires, lancera sa quatrième série sur Univision. Produit par Carlos Bardasano de W Studios («Le dragon», «Le pilote», «Amar a muerte», «Rubí» et «Como tú no hay 2»), ce drame raconte l’histoire de Mariana, une fille intelligente et humble qui sauve par hasard la vie de Don Alberto, un riche patriarche et propriétaire du plus grand conglomérat d’affaires du Mexique. (Primetime – Univision).

“Genèse” – Cette nouvelle série marque le retour sur nos écrans de drames épiques. “Genesis” racontera au public l’histoire du premier livre de la Bible, l’un des plus connus au monde. Créé par Record TV, la société de production brésilienne à succès connue pour «Jesús», l’un des drames historiques les plus populaires diffusés par Univision, ce drame biblique raconte les histoires bien connues de la création, le jardin d’Eden, Caín et Abel, Noé, el diluvio et la tour de Babel, entre autres. (Primetime – Univision).

“SOS je tombe amoureux” – Ce drame inspirant pour toute la famille fera fondre le public. Avec Daniel Arenas et Iran Castillo, et produit par Lucero Suárez («Je te donne la vie», «Ringo»), «SOS je tombe amoureux» raconte l’histoire d’Alberto, qui doit parvenir à un accord pour sauver l’imprimerie que sa famille possède depuis plusieurs générations. L’accord, qui semblait favorable, s’est vite effondré car ses «nouveaux» partenaires ont d’autres projets pour le site de l’atelier. Les choses se compliquent quand Alberto tombe amoureux de la fille de l’un des partenaires. Le lien entre eux est profond, mais ils doivent surmonter de nombreux obstacles pour devenir une famille heureuse. (Primetime – Univision).

“Célibataire avec filles” – Cette comédie familiale raconte l’histoire de Nicolás et Victoria, qui s’aiment et se détestent à la fois. La vie les surprend et ils finissent par former une famille belle, drôle et particulière avec les trois nièces orphelines de Nicolás: Camila, Alexa et Sofi. Nicolás est le directeur des relations publiques d’un hôtel prestigieux à Acapulco qui vit sans soucis et, en fait, ne croit pas à l’amour ou au mariage. Cependant, un tragique accident le laisse aux commandes de ses trois nièces. Victoria Robles est à l’opposé et veut fonder une famille et être mère. Cependant, elle reçoit un diagnostic dévastateur qui l’empêche de concevoir, ce qui lui cause un grand chagrin qui s’approfondit lorsque Mauricio, qu’elle est sur le point d’épouser, annule le mariage la veille. (Primetime – Univision).

“Voisins” – Cette comédie populaire et amusante revient en fin d’année pour ses 10e et 11e saisons. “Neighbours” traite de la vie d’un groupe de résidents d’un immeuble et de la relation entre eux, de leurs problèmes et d’anecdotes particulières. (Primetime – Univision).

“Dr. Cándido Pérez “ – C’est une nouvelle version de la comédie des années 90 «Dr. Cándido Pérez », avec Arath de la Torre et Iran Castillo. Il raconte l’histoire du gynécologue charismatique Cándido Pérez (Arath de la Torre) et les incidents amusants de son travail. Il est accompagné d’un groupe de personnages sympathiques, drôles et excentriques, et ensemble, ils créent des moments inoubliables de grande nostalgie, tout en abordant d’importantes questions d’actualité. (Primetime – Univision).

