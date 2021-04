Univision sur le harcèlement sexuel de Gordo de Molina

. Univision répond aux allégations de harcèlement sexuel contre Gordo de Molina: Qu’ont-ils dit?

La semaine dernière, Raúl de Molina, animateur du programme Univisión «El Gordo y la Flaca», a fait l’objet de fortes accusations de harcèlement sexuel, après que deux célébrités l’ont publiquement dénoncé pour des actes abusifs. L’un d’eux a même été filmé.

La star mexicaine Lucía Méndez, ainsi que la chanteuse Virggi López, se sont entretenues avec l’émission YouTube «Chisme No Like», affirmant avoir été victimes d’actes de harcèlement sexuel de la part du soi-disant Gordo de Molina.

Et bien que jusqu’à présent, le communicateur d’origine cubaine n’ait pas publiquement fait référence aux accusations portées contre lui, qui se produisent précisément pendant le Mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles, Univision, la chaîne où travaille le communicateur, a répondu à la controverse générée par de vives plaintes contre votre employé.

Bien que l’Univisión n’ait pas donné de détails sur les accusations contre Raúl «el Gordo» de Molina, elle a déclaré à Now que ces accusations sont prises très au sérieux par la chaîne et qu’elle les analyse.

«Univision prend ces types d’allégations au sérieux et nous les examinerons attentivement», a déclaré une porte-parole d’Univision, à travers un message envoyé à Now.

Les allégations de harcèlement sexuel contre Raúl de Molina ont été initialement dénoncées par la chanteuse Virggi López, qui, en dialogue avec “Chisme No Like”, a déclaré que lorsqu’elle avait assisté à l’émission El Gordo y la Flaca pour promouvoir son album et devait faire le segment du jacuzzi avec el Gordo, le présentateur l’a tripotée abusivement à trois reprises.

RAÚL DE MOLINA est accusé de passer sur READY au JACUZZI | Potins en direct El Gordo de Molina a une forte accusation de Virggi López qui assure qu’il a été approché par le présentateur dans son programme en direct. Ne manquez pas le spectacle en direct sur EstrellaTV à 16h / 3C avec des informations exclusives. Trouvez EstrellaTV dans votre ville: estrellatv.com/tv-estaciones/ Elisa Beristain / elisa beristain Javier Ceriani /… 2021-04-20T18: 00: 08Z

Puis, et après avoir présenté une vidéo dans laquelle De Molina est clairement observée en train de toucher de manière inappropriée les parties intimes de Lucía Méndez, le programme susmentionné s’est entretenu avec le protagoniste de “L’étrange retour de Diana Salazar”, qui a confirmé qu’elle avait été victime du acte de harcèlement par le chauffeur de l’Univisión.

L’animatrice Elisa Beristain l’a appelée en direct et l’actrice mexicaine a parlé en détail du moment inconfortable qu’elle a vécu, ce qui a amené de nombreux internautes à exiger qu’Univisión crée un précédent contre le harcèlement sexuel et licencie le Cubain.

EXCLUSIF! LUCÍA MENDEZ DENONCE GORDO DE MOLINA! PARCE D’UNE POINTE INDECOREUSE – IL A SOUFFRÉ D’ABUS – CNL Lucia Mendez ne reste pas silencieuse et bien qu’elle se souvient du moment inconfortable qu’elle a vécu dans le programme Gordo y la Flaca, à tâtons par Raúl de Molina. #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #ntentertainment #show #farandula #memedeldia #showbusiness #lovienchismenolike #rauldemolina #luciamendez Gossip Memberships No Like youtube.com/channel/UC5RCgk9xFZhnX19 pour les sponsors … : 43Z

«(Quand c’est arrivé) je lui ai dit: ‘Hé, gros homme, qu’est-ce qui ne va pas avec toi? Quoi de neuf? (et l’animateur a répondu): «non, non, rien, c’est une blague». Voici comment c’est arrivé. Je me souviens parfaitement du moment où il a attrapé mes bulles. Je suis honnête, je n’ai rien fait (à ce moment-là), mais quand les coupures sont survenues, j’ai dit: pourquoi si commandé? Qu’est-ce qu’il y a de gros? Je ne m’entends pas comme ça. «Non, c’est une blague», m’a-t-il dit », a déclaré Lucía Méndez.

Le gros homme de Molina en difficulté et Lucía Méndez se souvient comment “toqueteo” | Giros Michoacán Raúl de Molina a été impliqué dans la controverse après que la chanteuse Lucía Méndez ait mentionné quand l’animatrice de télévision l’a “touchée”. # GirosMichoacán # Canal13Michoacán Amusez-vous dans le meilleur programme de magazines de tout l’état du Michoacán avec Andy Guillaumin, Alex Herrera et Kathya Quintero à Giros Michoacán. Du lundi au vendredi… 2021-04-23T19: 15: 01Z

L’actrice et chanteuse a expliqué qu’en voyant sa colère évidente, De Molina voulait s’enfuir en disant que c’était une blague.

«Il s’est excusé. Je suis devenu très en colère, très bouleversé, et cela allait me montrer. Il a dit ‘pardonne-moi Lucia. C’était une blague “… Je suis parti plus tard et je n’ai pas vu El Gordo ou quoi que ce soit depuis longtemps”, a déclaré le protagoniste de Colorina. “Très mal. Je me sens mal, car ce n’est pas un beau moment, ni pour lui ni pour moi, et ce n’est définitivement pas agréable, évidemment (…) J’explique définitivement comment c’était. Et oui, c’était irrespectueux, évidemment. Mais je vous dis qu’il m’a demandé pardon et que cela m’est arrivé (l’abus). Face aux faits, vous ne pouvez pas dire que ce n’est pas vrai. Toute ma vie, j’ai été honnête et c’est arrivé, c’est dégoûtant. M’impressionne. Je ne sais pas ce qui se passe dans l’humanité, et à chaque fois nous sommes plus surpris par plus de choses.