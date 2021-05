“ Unka baap bhi nahi kar sakta ”: Ramdev réagit aux appels à son arrestation sur les réseaux sociaux

Ramdev a retiré ses remarques après que le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, lui ait écrit.

Le gourou du yoga Ramdev, critiqué pour ses remarques sur l’allopathie, a fait une autre déclaration controversée dans une vidéo virale. Interrogé sur l’appel à son arrestation sur les réseaux sociaux, le gourou du yoga peut être entendu dire que même «leur père ne peut pas l’arrêter». «Arrestation de khair unka baap bhi nahin kar sakta Swami Ramdev ko. Lekin ek shor macha rahe hai (Même leur père ne peut pas arrêter Swami Ramdev. Mais ils font du bruit) », peut-on l’entendre dire dans la vidéo virale.

Il a déclaré que ceux qui lui étaient opposés demandaient aux gens de tweeter sur les réseaux sociaux pour demander son arrestation. «Tweetez« Arrêtez Swami Ramdev »,… Thug Ramdev, Maha Thug Ramdev, Giraftar Ramdev… ils continuent de suivre ces tendances. Même maintenant, nous avons une certaine pratique dans la tendance de quelque chose », a déclaré Ramdev.

La vidéo a été partagée par le membre du Congrès Gaurav Pandhi avec une tournure différente. «Ramdev met Modi Govt au défi de l’arrêter, dit« UNKA BAAP BHI ARREST NAHI KAR SAKTA ». À vous, @narendramodi @AmitShah !! » a déclaré Pandhi dans son tweet.

Ramdev met Modi Govt au défi de l’arrêter, dit “UNKA BAAP BHI ARREST NAHI KAR SAKTA” À vous, @narendramodi @AmitShah !! pic.twitter.com/73qd8AVLZE – Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) 25 mai 2021

Ramdev a pataugé dans des eaux troubles après avoir été entendu dire dans une vidéo que plus de personnes sont mortes à cause des traitements médicaux modernes pendant la crise du COVID-19 que le coronavirus lui-même. Cependant, Ramdev a retiré ses remarques après que le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, lui ait écrit. En ce qui concerne la vidéo précédente en question, Ramdev a déclaré qu’il lisait en fait les messages transmis sur WhatsApp.

Citant une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, l’Association médicale indienne (IMA) avait déclaré que Ramdev affirmait que l’allopathie était une «science stupide». Il aurait également déclaré que des médicaments tels que le remdesivir, le fabiflu et d’autres médicaments approuvés par le contrôleur général des médicaments de l’Inde n’avaient pas réussi à traiter le COVID-19.

Tout en retirant ses remarques, Ramdev, cependant, a posé 25 questions à l’IMA demandant si l’allopathie offrait un soulagement permanent de l’hypertension et du diabète de type 1 et 2.

D’autre part, le chapitre Uttarakhand de l’IMA a giflé un avis de diffamation de Rs 1000 crore sur Ramdev pour ses remarques controversées. L’avis demandait à Ramdev de réaliser un clip vidéo contredisant toutes ses allégations et de le diffuser sur les plateformes de médias sociaux ou de faire face à l’affaire pénale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.