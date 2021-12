Chaque année, depuis 2013, Unknown Mortal Orchestra a sorti un nouveau morceau ambiant ou instrumental autour de Noël. Le nouvel opus, « SB-09 », met en vedette le frère du chef d’orchestre Ruban Nielson, Kody, à la batterie. Écoutez le « SB-09 » de près de 19 minutes ci-dessous.

Unknown Mortal Orchestra est revenu l’été dernier avec les singles « Weekend Run » et « That Life ». En 2018, le groupe a sorti Sex & Food et le disque instrumental IC-01 Hanoi, qui mettait en vedette Kody Nielson et le père de Ruban, Chris, ainsi que Jacob Portrait et Minh Nguyen.

Contenu

