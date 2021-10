Unleashed partage la vidéo des paroles de son nouveau single « Where Can You Flee ? »

La vidéo lyrique officielle de « Où pouvez-vous fuir ? », une toute nouvelle chanson des vétérans du death metal suédois LIBÉRÉ, peut être vu ci-dessous. Le morceau est tiré du prochain album studio du groupe, « Aucun signe de vie », sortie le 12 novembre via Disques de napalm.

Dirigé par le leader fondateur Johnny Hedlund, et mettant en vedette le batteur Anders Schultz et deux guitaristes Tomas Måsgard et Fredrik Folkare, LIBÉRÉ transporte l’auditeur directement dans une bataille scandaleuse avec 11 titres puissants qui font revivre l’essentiel du death metal, face à la brutalité pure de la guerre. LIBÉRÉ est de retour pour défendre son trône, forgeant une autre arme musicale sans compromis qui perpétue le merveilleux héritage des Vikings.

Johnny déclare à propos du nouveau single: « Les guerriers de Midgard n’oublieront ni ne pardonneront jamais les atrocités qui se sont produites à Svithiod alors que les armées du Christ blanc brûlaient village après village, violaient et tuaient des femmes et des enfants sur leur chemin alors qu’ils fuyaient. Maintenant, comme le une fois que la ville si sainte de Jorsala est tombée, les guerriers de Midgard ont continué à persécuter les responsables, et la chasse se poursuit dans la grande péninsule du Sinaï. Quelle que soit la mission sacrée qui se cache derrière tout cela, les guerriers de Midgard sont déterminés à trouver les réponses. Où pouvez-vous fuir ? Où pouvez-vous aller? »

Le silence s’écrase dès les premières notes de l’ouverture de l’album « Le roi a perdu sa couronne » et invente une rage de pavé qui ne laisse pas le temps de reprendre son souffle pendant tout son temps de jeu. L’album se déroule avec « Où pouvez-vous fuir » comme un bataillon de guerre imparable et s’appuie sur LIBÉRÉson de marque bien établi et des paroles fortes. Les cris sans os sont accompagnés de cris épiques faisant l’éloge d’Odin et de riffs de guitare lourds alors que le voyage des affrontements se poursuit dans « L’idéal le plus élevé », jusqu’à ce que l’album atteigne son apogée avec « Ici au bout du monde » comme un hymne qui s’estompe pour la marche victorieuse qui laisse le champ de bataille en cendres.

LIBÉRÉ sur l’album : « Nous espérons que nos guerriers du monde entier apprécieront le nouvel album tout comme ils ont les précédents. Nous avons, comme toujours, essayé de rester fidèles à nos racines tout en testant notre acier pour développer le genre de Le death metal viking encore plus loin. Salut Odin ! »

« Aucun signe de vie » liste des pistes :

01. Le roi a perdu sa couronne



02. Le berger a quitté le troupeau



03. Où pouvez-vous fuir ?



04. Vous êtes le guerrier !



05. Aucun signe de vie



06. L’idéal le plus élevé



07. Guerriers Midgard pour la vie



08. Avez-vous lutté avec Dieu ?



09. Tyr brandit l’épée



dix. C’est fini



11. Ici au bout du monde

LIBÉRÉle dernier album de, « La chasse au Christ blanc », est sorti en 2018.

LIBÉRÉ est:

Johnny Hedlund – basse, chant



Anders Schultz – tambours



Tomas Måsgard – guitare rythmique



Fredrik Folkare – guitare principale

Crédit photo: Jens Rydén



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).