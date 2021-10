Unlu : Une start-up edtech pour former les chanteurs en herbe

La start-up envisage d’aider les créateurs à tirer un revenu durable de leur passion créative pour devenir la plus grande plateforme de création de contenu monétisable.

Unlu, une plate-forme d’apprentissage en éducation créative, a annoncé le lancement de ce qu’elle dit être la première cohorte indienne de chanteurs en herbe. « En tant qu’académie interactive dans l’espace technologique des créateurs, le programme de cohorte phare d’Unlu aide les créateurs en herbe à apprendre des meilleurs experts de l’industrie et des instructeurs de célébrités, et les aide à collaborer avec d’autres créateurs pour créer un contenu percutant et construire une carrière en monétisant le contenu », le start-up a déclaré dans un communiqué.

Lancé en 2020, Unlu est une plate-forme d’apprentissage qui vise à perfectionner 100 millions de créateurs en Inde. Opérant dans l’espace créateur-tech, la plate-forme vise à permettre à la prochaine vague de créateurs indiens d’apprendre des instructeurs célèbres, de leur permettre de collaborer avec d’autres créateurs et de les aider à produire un contenu percutant à grande échelle. La start-up envisage d’aider les créateurs à tirer un revenu durable de leur passion créative pour devenir la plus grande plateforme de création de contenu monétisable.

Vipul Agrawal, co-fondateur d’Unlu, a déclaré : « Avec la portée et l’adoption généralisées d’Internet, la création de contenu est devenue une source de revenus pour beaucoup. Comme il y a un boom massif dans l’économie des créateurs en ligne, nous sommes ravis de former cette cohorte pour aider les gens à maîtriser l’art du chant et à devenir de grands chanteurs dans l’espace technologique des créateurs.

La cohorte comprend un groupe de 50 membres pour aider les aspirants à devenir des chanteurs établis. Comme le succès créatif implique la collaboration avec des talents partageant les mêmes idées, les membres auront accès à la plus grande communauté organisée de chanteurs, paroliers, compositeurs et producteurs d’Inde.

« Le succès créatif ne vient pas en silos. Cela nécessite des efforts considérables pour établir des relations professionnelles solides. Pour faciliter la tâche de nos apprenants créatifs, chez Unlu, nous mettons tout le monde en contact avec un mentor et les incitons à s’engager dans l’apprentissage et la collaboration entre pairs, qui, à leur tour, se concentreront sur la construction de relations qui accélèrent la carrière », a ajouté Himanshu Periwal, co-fondateur, Unlu.

La cohorte comprendra plus de 100 heures d’apprentissage structuré et 12 à 16 semaines de contenu organisé avec un accès communautaire à vie. La cohorte facilitera également l’apprentissage de plus de 15 experts et instructeurs célèbres pour les aider à apprendre des meilleurs et à connaître les opportunités de faire une carrière financièrement viable. La cohorte permettra également aux aspirants d’enregistrer leur première chanson et d’obtenir plus d’un million de vues sur chaque chanson publiée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.