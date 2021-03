Unmarshal lève 2,6 millions de dollars pour créer un protocole d’indexation de données blockchain convivial

Unmarshal, un nouveau projet de construction d’une solution d’indexation de données blockchain, a annoncé vendredi un financement de démarrage de 2,6 millions de dollars de la part d’un certain nombre d’investisseurs de l’industrie de la cryptographie.

Les fonds de capital-risque qui ont participé à la ronde d’Unmarshal comprennent Woodstock, Black Edge Capital, Genesis Block Ventures ou GBV, NGC Ventures, AU21, Spark Ventures, BitMax et quelques autres. Le cycle a également été rejoint par des investisseurs individuels tels que Ravindra Kumar et Philip Arthur Moore de Frontier, Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon, Aniketh Jindal, Danish Chaudhari et d’autres.

Unmarshal est en train de créer un réseau d’indexation de données à chaînes multiples qui aiderait à offrir des données de blockchain structurées aux participants de l’industrie. Le réseau prend en charge les chaînes basées sur Ethereum, Binance Smart Chain, Elrond, Polkadot et Substrate. L’équipe prévoit de déployer la prise en charge des réseaux de couche deux via Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic.

Les projets d’infrastructure de données ont atteint un niveau significatif de popularité et d’utilisation, menés par le protocole The Graph. Unmarshal est dans un créneau similaire, Manohara Kolagondanahalli, son co-fondateur, a déclaré à Cointelegraph:

«Unmarshal est un réseau de données complet de bout en bout. Nous répondons aux besoins de données personnalisés des clients sans leur demander de coder. Là où The Graph a besoin que les développeurs créent des sous-graphiques, nous pouvons fournir des données plus génériques telles que le solde du portefeuille, l’historique des transactions pour n’importe quelle adresse, etc. »

Bien que certaines des données puissent être obtenues à partir d’API gratuites, Kolagondanahalli estime que les données sont insuffisantes. «Les API fournies par la blockchain sont spécifiques à un bloc ou à un état. Il sera difficile de répondre à des questions telles que quels sont les jetons appartenant à une adresse et quelle est leur valeur », a-t-il déclaré.

Unmarshal comportera également un jeton qui sera intégré dans l’écosystème. «Nous aurons un réseau décentralisé dans lequel nous embarquerons des indexeurs, des décodeurs, des validateurs et des délégués», a expliqué Kolagondanahalli.

Les utilisateurs potentiels des données Unmarshal incluent tous les participants de l’industrie, des projets DApp aux bourses et aux sociétés de négoce. Les données peuvent être transmises via une variété de supports tels que les notifications push, WebSocket ou des tableaux de bord spécifiques. Utiliser ces données dans un contexte de blockchain est plus difficile, a déclaré Kolagondanahalli, car cela nécessite une solution oracle fiable. «Nous pouvons travailler avec des oracles ou construire nos propres oracles pour fournir les données pour des contrats intelligents», a-t-il ajouté.

Unmarshal semble vouloir être une solution de données prête à l’emploi pour certains besoins de données, Kolagondanahalli disant que « vous pouvez créer un explorateur de blocs avec Unmarshal. » Comparé à des concurrents comme The Graph ou DuneAnalytics, qui nécessitent l’utilisation de langages de requête élaborés pour structurer les données, cela peut être une proposition intéressante pour certaines utilisations.