Unmaze pour Android est une aventure étonnamment illustrée à travers un labyrinthe sinistre

Votre petit frère et votre petit ami ont disparu depuis deux jours. Les équipes de recherche et les autorités ne trouvent aucune piste, et il y a eu récemment une série de cas de personnes disparues non résolus dans votre ville. À la recherche de réponses, vous trouvez un étrange cristal bleu et des notes inquiétantes sur une civilisation perdue dans la chambre de votre frère. Et quand tu regardes dans le cristal, tu peux voir et entendre ton copain ?!

Cette fascinante configuration de mystère d’horreur est la façon dont Unmaze démarre, et l’intrigue ne fait que s’épaissir à partir de là. Vous incarnez Ariadne, une jeune femme essayant d’aider à récupérer son petit ami, Thésée, et son jeune frère, Asterion, d’un labyrinthe mystique qu’elle ne peut voir qu’à travers le cristal qu’elle a trouvé dans la chambre d’Asterion. Ce titre phénoménal et étrange fait définitivement partie des meilleurs jeux Android.

Mécaniquement parlant, le gameplay dans Unmaze est très simple, avec une touche unique. En tant qu’Ariane, vous pouvez voir et parler à Thésée et Asterion. Vous pouvez également voir le labyrinthe qui les entoure, mais votre vue est aussi limitée que l’écran de votre téléphone, vous ne pourrez donc pas voir tout le labyrinthe en même temps. Votre travail consiste à guider Thésée et Asterion à travers le labyrinthe en tapant dans quelle direction ils doivent aller et avec quelles parties du labyrinthe ils doivent interagir.

Une autre facette majeure du jeu est les conversations d’Ariane avec les deux garçons perdus, ajoutant du contexte et de la personnalité aux personnes potentiellement condamnées que vous essayez d’aider. La plupart de leurs conversations sont scénarisées jusqu’à la dernière lettre, mais périodiquement, vous avez le choix de la manière dont vous voulez répondre. Cela peut conduire à de nouvelles informations sur les personnages ou affecter leur succès dans le labyrinthe.

Thésée et Asterion sont tous deux perdus dans le labyrinthe, mais vous ne pouvez aider qu’un seul d’entre eux à la fois. Comment choisirez-vous qui guider?

Le mécanisme de jeu le plus intéressant concerne la façon dont vous guidez Thésée ou Asterion. Ils se trouvent dans des parties distinctes du labyrinthe et vous ne pouvez pas leur parler aux deux en même temps via votre cristal, vous devez donc choisir qui vous allez aider à un moment donné. Dans le contexte du jeu, votre cristal se concentre sur Asterion lorsqu’il est placé dans l’obscurité, puis se concentre sur Thésée lorsque le cristal est exposé à la lumière. Vous manipulez cette exposition à la lumière et à l’obscurité dans le monde réel en rapprochant ou en éloignant l’appareil photo de votre téléphone d’une source lumineuse.

Ce qui est intéressant dans cette mécanique, c’est sa sensibilité et sa immédiat c’est. Si vous parlez à Thésée et que votre téléphone fait face à une lumière vive, à la seconde exacte où vous commencez à éloigner votre téléphone de cette source lumineuse, l’obscurité commence à se refermer sur votre vue de Thésée, passant à Asterion. Revenir à la lumière arrêtera ce processus, mais vous feriez mieux d’être rapide car le changement peut se produire très rapidement si vous ne faites pas attention à l’emplacement de votre téléphone. Des conversations entières peuvent être interrompues par un changement de lumière, et quand Ariane ne guide pas Asterion ou Thésée, ils se perdront davantage dans le labyrinthe.

Vous devez équilibrer physiquement l’exposition de votre téléphone à la lumière et à l’obscurité pour déplacer la vue du cristal entre Thésée et Asterion.

Au cours du premier chapitre du jeu, j’ai trouvé cette mécanique assez difficile à maîtriser, car je n’arrêtais pas de me retrouver dans le bon éclairage pour l’un ou l’autre personnage. J’ai même eu recours à une lampe de poche pour éclairer directement l’appareil photo de mon téléphone pour déclencher systématiquement le passage à Theseus, mais c’était très gênant et pas du tout propice à une longue session de jeu. Heureusement, l’achat du jeu complet vous donne accès à une fonction de verrouillage clair/obscur, ce qui signifie que vous aurez beaucoup plus de facilité à vous concentrer sur un personnage après être passé à lui. Sans cette fonctionnalité, je ne suis pas sûr que j’aurais continué le jeu en raison du simple inconvénient de devoir constamment me contorsionner ou me déplacer dans ma maison pour obtenir le “bon” éclairage.

Sur le plan de l’histoire, cet équilibre entre Asterion et Thésée crée un drame et un conflit, car chaque garçon supplie Ariadne de ne pas les quitter chaque fois qu’elle essaie de changer d’orientation et d’aider l’autre. Le jeu suivra également à quel point vous privilégiez l’un par rapport à l’autre via une petite jauge circulaire dans le coin supérieur. Votre objectif ultime est de les sortir tous les deux du labyrinthe, mais la façon dont vous vous y prendrez dépend de vous. Pire encore, au fur et à mesure que vos pauvres charges avancent dans le labyrinthe, ils peuvent commencer à se transformer en une sorte de monstre horrible si vous ne les aidez pas assez. Je n’ai pas encore essayé cela moi-même, mais j’aimerais donner à ce jeu une autre partie et voir ce qui se passe si vous abandonnez complètement Thésée ou Asterion.

Unmaze est ancré dans la mythologie grecque et résume son histoire dans de superbes illustrations en 2D.

La vraie cerise sur le gâteau de cette terrible expérience labyrinthique est l’art et la narration. Je ne vais rien gâcher au-delà des éléments fondamentaux déjà discutés, mais Unmaze aborde des sujets assez lourds comme la moralité et la nature même de l’âme humaine. Imprégné de références à la mythologie grecque et au conte classique du labyrinthe du Minotaure, il fait tout cela tout en présentant certains des arts 2D les plus frappants, surréalistes et effrayants que j’ai vus dans un titre mobile. Florent Fortin mérite un prix pour la création d’illustrations aussi époustouflantes !

Unmaze est loin des travaux précédents du développeur Arte, comme le casse-tête rythmique Vectronom, mais le passage à une expérience d’aventure axée sur la narration est vraiment payante ici. Unmaze n’est probablement pas la tasse de thé de tout le monde, mais vous pouvez l’essayer par vous-même grâce à la démo gratuite du jeu. Il n’y a pas d’annonces ou d’achats intégrés à part l’achat du jeu complet pour 5,49 $ après la fin de la démo. Il y a 5 chapitres dans cette expérience époustouflante, totalisant environ 4 à 5 heures de jeu. Je pense que cela vaut bien le coût, étant donné que cela représente environ un dollar par heure de superbe jeu mobile.

Un magnifique jeu d’aventure graphique, Unmaze intègre votre environnement du monde réel, changeant son gameplay en fonction de la luminosité ou de l’obscurité de votre pièce.