Unnati : Construire un écosystème agricole axé sur les technologies financières

Cette startup améliore la vie et les moyens de subsistance des agriculteurs grâce à un accès accru au crédit et à un soutien de bout en bout



C’est un fait bien connu que l’agriculture est l’un des principaux employeurs et contribue de manière significative à l’économie du pays. Étant une économie principalement agraire, on pourrait penser que les agriculteurs et les détaillants ont des revenus suffisants, de bons produits et un accès facile au crédit et aux marchés. Malheureusement, pour une majorité d’agriculteurs du pays, ce n’est pas le scénario. Plusieurs agriculteurs sont confrontés à des problèmes d’accès au crédit, aux marchés, à des intrants agricoles de qualité et à des conseils pour améliorer le rendement de leurs cultures. De plus, l’agriculture a également été l’une des dernières industries à intégrer la technologie dans ses opérations.

C’est à ce moment-là qu’Ashok Prasad et Amit Sinha ont décidé de lancer Unnati, une plate-forme agro-technologique nouvelle génération dotée d’une infrastructure technologique robuste et pouvant permettre aux agriculteurs d’améliorer leurs moyens de subsistance. Après avoir été témoin de près des problèmes rencontrés par les agriculteurs, y compris l’indisponibilité de produits d’intrants agricoles de haute qualité, des informations sur les exigences et les liens du marché, le manque d’innovation technologique dans l’espace agricole et les défis auxquels ils sont confrontés dans la gestion des opérations, le duo a décidé de lancez Unnati.

Un écosystème agricole axé sur les technologies financières, Unnati, fondé en 2017, s’engage à permettre aux agriculteurs d’améliorer leurs moyens de subsistance grâce à des décisions fondées sur des données, un accès facile au crédit et de meilleures relations avec le marché, a déclaré Sinha, co-fondateur. Ancien élève de l’IIT et de l’IIM, il a travaillé pour plusieurs organisations notables, notamment Infosys, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Bharti Airtel et Paytm. D’autre part, Prasad est titulaire d’une maîtrise en systèmes logiciels du Birla Institute of Technology and Science et d’un MBA en commerce international de l’Institut indien du commerce extérieur.

Avec un modèle agricole qui sert de guide aux agriculteurs, leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant des aspects cruciaux tels que la protection des plantes, la gestion des mauvaises herbes, l’utilisation des nutriments, la maximisation de la production et la prévision des conditions du marché, Unnati cherche à leur donner les connaissances nécessaires augmenter leurs revenus grâce à de meilleurs rendements. En quatre ans, la plate-forme axée sur la technologie a atteint une trajectoire de croissance tout à fait remarquable, déclare Sinha.

Aujourd’hui, Unnati a une présence numérique dans tous les principaux États du pays avec un réseau de plus de 20 000 uStores et est associée à des marques de premier plan qui assurent un approvisionnement constant en intrants de haute qualité. De plus, la plate-forme a eu un impact sur la vie de plus de trois agriculteurs lakh en leur permettant de se procurer des intrants agricoles et en offrant un accès au crédit aux liens du marché et des diagnostics prédictifs qui aident à maintenir une haute qualité de produits. Avoir aidé les agriculteurs à renforcer leur résilience financière et la chaîne de valeur agricole.

Selon Sinha, Unnati agit comme une solution unique pour les agriculteurs et les détaillants afin de les aider à rationaliser le processus commercial.

« La plate-forme facilite également de meilleures méthodes de paiement et une gestion de la chaîne d’approvisionnement des intrants en fonction de la demande », a-t-il déclaré.

Avec un taux de croissance de 16x d’une année sur l’autre, Unnati a récemment reçu un financement de 60 crores dans le cadre de son cycle de série A d’Incofin Investment Management, NabVentures et Orios. Visant à poursuivre sa croissance, Unnati prévoit de continuer à étendre sa présence géographique dans l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Maharashtra, l’Andhra Pradesh, le Telangana, l’Haryana et le Pendjab en élargissant son réseau d’uStores.

« La plate-forme cherche à augmenter ses offres pour répondre aux problèmes rencontrés par les agriculteurs en agronomie et les aider à rationaliser leurs activités tout en maximisant la rentabilité », conclut Sinha.

