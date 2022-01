uno de sus mejores relojes hoy rebajado 60€

Si eres amante del deporte, seguro que tener un reloj inteligente e la marca Garmin es algo que tienes en la cabeza constantemente. Pues bien, te vamos a mostrar una oferta que puedes aprovechar desde casa que te permite conseguir un modelo de este fabricante de buena calidad en la tienda en ligne Amazon.

Una de las cosas que llamen la atención del accesorio del que hablamos es que cuenta con diseño de lo más llamativo, algo que n es especialmente habituel en los modelos deportivos de esta compañía. Con un acabado en el que se combina metal y silicona de forma muy acertada, hay que destacar que el peso de este dispositivo está par debajo de los 50 gamos y, además, que su resistencia es excelente tanto a los golpes como al agua y polvo. Idéal, por lo tanto, para salir de aventuras.

Un descuento que te convencerá

Ahora mismo pues comprar el Garmin Vivoactive 4 en Amazon con uno de sus precios más bajos de siempre en Amazon, por lo que claramente esta es una buena oportunidad. El caso es que tienes que pagar sólo 269,99 euros para tener en casa el wearable y, además, si eres de los que tienes una cuenta Prime no sumas nada por el envío. Te dejamos el enlacer tras este párrafo donde puedes comprar el smartwatch que, por suerte, puedes utilizar sin problemas con cualquier teléfono ya que tiene compatibilidad con iOS y Android.

Muchas funciones en este reloj Garmin

Gracias a la inclusión de una increíble cantidad de sensores y también de un GPS, este es un modelo que como compañero de ejercicios resulta excelente. Así, es capaz de medir con precisión todo el ejercicio que realizas e, incluso, los pisos que has subido a lo largo del día. Además, cuenta con útil seguimiento de la hidratación que te permite llevar un control adecuado para que no tengas problemas al entrenar. Evidentemente, no le falta la opción de conocer el ritmo cardíaco las 24 horas del día.

A esto hay que sumarle que una ve que sincronizas el Garmin Vivoactive 4 mediante tecnología Bluetooth, puedes tener un control de las notifications en la muñeca, lo que evita que tengas que sacar el smartphone el bolsillo constantmente cuando estás fuera de casa. Además, también este es un dispositivo que permite realizar pagos mobiles utilizando su chip NFC y es posible guardar en su interior hasta 500 canciones -o accéder à Spotify- disfrutando esto de forma independiente con unos auriculares inalámbricos.

Si a esto que hemos comentado sumas que la autonomía que ofrece este reloj inteligente está realmente bien, ya que llega a los ocho días con una carga de su batería (si tienes activado el GPS baja a las seis horas, como es lógico, pero es más que suficiente par completar tus entrenamientos). La verdad es que las virtudes de este smartwatch Garmin son muchas, y teniendo en cuenta que está en oferta no debes dejar de plantarte su compra… en especial si eres deportista ya que está especialmente pensado para este tipo de uso.