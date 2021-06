UNOde50 définit une stratégie de croissance post-faillite – WWD

L’ouverture de son premier magasin sur le thème du voyage à Salt Lake City marque aujourd’hui le début d’un deuxième chapitre pour la division américaine d’UNOde50.

Avant la pandémie, le détaillant de bijoux basé à Madrid exploitait 105 magasins dans le monde, dont 22 aux États-Unis. Mais bon nombre de ces magasins américains se trouvaient dans des endroits indésirables et la société a décidé que le meilleur moyen de sortir des baux indésirables était de déposer le bilan en Amérique.

L’entreprise américaine de la société, officiellement ARS REI USA, a déposé une demande de chapitre 11 en août dernier devant le tribunal des faillites de New York. À l’époque, il répertoriait les actifs et les passifs entre 1 million de dollars et 10 millions de dollars, et son directeur général Jason McNary a attribué le dépôt, comme de nombreux détaillants qui ont comparu devant le tribunal de la faillite l’année dernière, à la pandémie de COVID-19 et aux loyers élevés.

La société est sur le point de sortir de la faillite, même si elle a rencontré des obstacles apparents plus tôt cette année. En avril, le juge chargé de l’affaire a rejeté la déclaration de divulgation de l’entreprise sur son plan du chapitre 11. En cas de faillite, une déclaration décrivant les finances de l’entreprise débitrice doit être approuvée par le tribunal des faillites avant de pouvoir être envoyée aux créanciers pour qu’ils votent sur le plan de l’entreprise.

En avril, le juge américain des faillites Martin Glenn a nié la déclaration de divulgation et a renvoyé l’entreprise à la planche à dessin, affirmant qu’il n’était pas convaincu que l’entreprise serait en mesure de payer les réclamations de faillite à partir de ses revenus projetés en 2021, et a demandé plus de détails. expliquant la base de ses projections. La procédure est en cours.

McNary a déclaré que le dépôt était une décision intentionnelle «de rejeter les baux non stratégiques, de prendre du recul et d’évaluer notre stratégie immobilière. Certains magasins représentaient un fardeau financier et nous avons pensé qu’il était préférable de se réorganiser.

McNary a donc fermé les magasins de l’entreprise sur Prince Street à SoHo à New York, Lenox Square à Atlanta et Roosevelt Field à Long Island, NY Elle a également fermé son bureau à Midtown Manhattan et opère désormais à partir de Long Island City, NY “Nous avons travaillé avec nos propriétaires sur la majeure partie des baux et nous sommes parvenus à des conditions favorables, mais il y avait certains magasins que nous n’aurions tout simplement pas dû ouvrir », a-t-il déclaré.

Le plan, a-t-il dit, est de sortir de la faillite plus tard cet été et d’accélérer à nouveau son déploiement dans le commerce de détail – mais avec un état d’esprit différent. À l’échelle mondiale, l’entreprise compte maintenant 100 magasins, 19 aux États-Unis et 28 en Amérique du Nord. D’ici la fin de cette année, UNOde50 portera ce nombre en Amérique du Nord à 36 en ajoutant ou en déplaçant huit unités, a déclaré McNary. « Nous sommes optimistes quant à notre plan de réorganisation. Notre objectif de croissance est de nous concentrer sur les domaines où nous avons connu notre plus grand succès historiquement. »

Cela inclut Porto Rico et la Floride en particulier. McNary, qui a été président d’Agnes B avant de rejoindre UNOde50 et est également membre du conseil d’administration de la marque Faherty, a déclaré que Porto Rico est le marché numéro un de la marque aux États-Unis. Elle y exploite deux magasins et en ajoutera trois d’ici août.

Il y a également six magasins en Floride et d’autres à venir, dont Aventura, dont l’ouverture est prévue en novembre. Ce magasin arborera un prototype de conception avec une approche beaucoup plus haut de gamme et minimaliste avec une palette de couleurs entièrement blanches et une touche « douce et élégante ». Ce même design sera utilisé dans le magasin de la marque au Venetian Resort à Las Vegas, a déclaré McNary, qui sera déménagé en novembre, ainsi que dans de nouvelles unités à Northpark à Dallas et au Time Warner Center à New York en octobre et septembre. , respectivement.

En novembre, UNOde50 ouvrira un flagship au 542 Broadway à SoHo à New York, que McNary a qualifié de « l’une des rues les plus importantes au monde pour planter un drapeau ». Le magasin aura une superficie de 1 625 pieds carrés – dont 700 pieds carrés seront consacrés aux bijoux et 925 pieds carrés à une galerie pour présenter les œuvres d’art de son président et directeur créatif, Jose Azulay.

Ce ne sera que le deuxième magasin de la flotte à avoir une galerie, après l’original à Madrid, une unité de deux étages qui a ouvert ses portes en février au coin de Caballero de Gracia, juste à côté de Gran Via, la principale rue commerçante de la ville.

“Ce sera une fenêtre sur le monde et un rêve devenu réalité pour Jose”, a déclaré McNary, ajoutant que les sculptures d’Azulay coûteront entre 3 200 et 11 250 dollars.

UNOde50 a été créé à Madrid en 1996 et ne proposait à l’origine que 50 pièces de chaque modèle, d’où son nom. À la fin des années 1990, la société a été rachetée par Azulay qui cherchait à offrir un assortiment qui repousse les limites de la conception de bijoux traditionnels. Aujourd’hui, l’assortiment pour femmes et hommes est entièrement fabriqué à la main en Espagne et au Portugal. Et bien que ses collections commerciales proposent plus de 50 pièces, il existe encore des offres en édition limitée qui sont un clin d’œil aux racines de l’entreprise.

Le magasin s’adresse principalement aux femmes, bien que les hommes gagnent en importance, a déclaré McNary. La vente moyenne aux États-Unis est de 140 $, a-t-il déclaré, et les meilleurs vendeurs comprennent des bracelets Eslabomba en argent et en or, un collier flocon de neige en argent, des boucles d’oreilles lumineuses et un collier de la collection Ecstasy. Les prix varient de 89 $ pour un bracelet et des colliers flocon de neige en argent pour environ 270 $ et plafonnent à 1 500 $ pour certaines des pièces en édition limitée. À l’échelle mondiale, UNOde50 compte Pandora, Swarovski et d’autres marques de bijoux et d’accessoires comme concurrents.

Au-delà des magasins traditionnels, UNOde50 s’est développé dans une nouvelle arène : les magasins à thème de voyage dans les aéroports. L’unité de Salt Lake City est la première d’un nouveau concept exploité en partenariat avec le Groupe Hudson. «Nous avons déjà travaillé avec Dufry et avons des boutiques en magasin à Porto Rico à l’aéroport de San Juan. Ce projet dans le nouveau terminal Delta de Salt Lake City qui a ouvert ses portes en septembre 2020 est un nouveau partenariat qui est en développement depuis deux ans et nous sommes ravis de tirer parti de cela. Il s’agit d’une étape importante pour UNOde50 et notre stratégie au cours des deux prochaines années est d’avoir au moins 25 magasins de vente au détail de voyage sur le marché américain.

McNary a déclaré que la société prévoyait de réorganiser et de développer son site Web, qui ne représente que 12 % de son activité aux États-Unis ; mettre en place une nouvelle stratégie de marketing numérique qui parlera plus étroitement à sa clientèle et améliorer ses opérations de gros, qui représentent 40 % des ventes aux États-Unis. La ligne est distribuée dans les magasins Dillard’s, Hudson’s Bay, Von Maur et dans les magasins spécialisés indépendants et McNary a déclaré que l’objectif est de travailler avec les détaillants pour mieux représenter le message de la gamme dans leurs magasins.

“La vente en gros sera toujours une partie essentielle de l’entreprise et nous investissons dans des équipements pour nos partenaires grossistes afin que nous soyons exposés de manière plus commercialisable”, a-t-il déclaré. « Ceci est cohérent avec la nouvelle image de marque de l’entreprise, un projet global de renouvellement de plus de 2500 points de vente.