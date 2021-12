Unos de los mejores cascos Bose a su precio mínimo en Amazon

Si eres de los que te gusta escuchar tu música favorite mientras vas a trabajar, estudiar o haces deporte, seguro que cuentas con unos auriculares que te permitan hacerlo de la mejor manera posible. Ahora bien, si el sonido que te ofrecen no es el que esperabas, resultan bastante incómodos de llevar o no se sujetan bien cuando realizar alguna actividad física, entonces seguro que estás deseando cambiarlos. Para ello, te traemos una oferta a la que seguro no te vas a poder resistir. Se trata de los Écouteurs Bose QuietComfort à réduction de bruit, uno modelo de grandes prestaciones y que ahora podemos conseguir con un descuentazo en Amazon.

Lo cierto es que el fabricante Bose es uno de los grandes referentes cuando hablamos de calidad de sonido, siendo estos auriculares un claro ejemplo de ello. Además de su gran diseño y ergonomía, es un modelo que ofrece un sonido de alta fidelidad, pero sobre todo, hay que destacar que cuentan con uno de los mejores sistemas de cancelación de ruido del mercado.

Increíble sistema de cancelación de ruido

Si vous disposez de cascos actuales de cette caractéristique o a probado un modelo que cuenta con cancelación de ruido, entonces seguro que no te plantas otra opción. De esta forma, podremos vivir una experiencia de audio única, aislándonos de cualquier ruido de nuestro entorno, pero con la posibilidad de controlar el ruido ambiente que queremos percibir. Oui que estos auriculares Bose tienen un Modo Consciente que permite dejar el sonido, muy útil cuando queremos hablar con alguien sin dejar de escuchar aquello que estamos oyendo o tener que quitarnos los cascos del oído.

El uso no puede ser más sencillo e intuitivo, ya que son unos auriculares con controles táctiles. Es decir, con solo tocar, deslizar o pulsar sobre el propio auriculaire, vamos a poder pausar o reproducir, controlar el volumen o controlar la cancelación de ruido. Es un modelo equipado con varios micrófonos que se encargan de eliminar el ruido de nuestro entorno y que además, nos permiten contestar las llamadas recibidas en el móvil en modo manos libres.

Otro detalle important que debemos saber de estos auriculares Bose es que están equipados con una batería de grande capacité que permite una escucha durante 6 horas con una sola carga. Autonomía que podemos ampliar gracias a su estuche de carga, que nos ofrece hasta 12 horas más de batería.

Ofertón por estos auriculares Bose

Estos auriculares, que además son resistentes al agua y al sudor, tiene un precio original de 279,95 euros en Amazon. Ahora bien, gracias a la oferta que encontramos en estos momentos en Amazon, es posible comprarlos por au moins 199 euros. Una rebaja de más de 80 euros de la que nos podemos beneficiar siempre y cuando hagamos el pedido antes de que finalice la promoción.

Por si fuera poco, el gigante de las compras online permite pagar estos auriculares Bose en cuatro cuotas de 49,75 al 0% de interés. El plazo de entrega es de uno o dos días hábiles y es posible recibirlos en casa de forma totalmente gratuitement.