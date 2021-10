Unpacked 2 de Samsung aurait pu être un communiqué de presse, même s’il n’a rien à perdre

Il n’est pas rare que les entreprises organisent plusieurs événements pour différents produits, selon les experts, notant que différents produits nécessitent une étape différente. Cependant, ils ont eu des réactions mitigées à l’événement Unpacked 2 de Samsung, le qualifiant de moment « qui attire l’attention », mais qui pourrait potentiellement « donner le ton à l’industrie ».

Le mercredi 20 octobre, Samsung a dévoilé la « Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition », une nouvelle édition de la gamme Flip 3 qui permet aux clients qui achètent de créer une version personnalisée du Flip 3. Les clients pourront choisir parmi 49 couleurs différentes. combinaisons, mélangeant et assortissant pour « créer leur propre combinaison unique » pour leur nouveau téléphone, dit Samsung. Le téléphone est considéré comme l’un des meilleurs téléphones Android cette année.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La société basée en Corée du Sud a déclaré que les clients pourront concevoir leur propre Galaxy Z Flip 3 via le Galaxy Flip 3 Bespoke Studio sur Samsung.com.

Samsung propose également Bespoke Upgrade Care, spécifique aux clients qui ont acheté l’édition sur mesure du Flip 3, qui leur permettra de changer la couleur de leur appareil quand ils le souhaitent. Ce nouveau service sera disponible pour les clients en Corée du Sud, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Australie et au Canada dès aujourd’hui.

Samsung a également annoncé deux éditions spéciales de la Galaxy Watch 4 et des Buds 2 dans le cadre d’un partenariat avec la marque de mode indépendante franco-japonaise Maison Kitsuné.

Les annonces de la société interviennent la même semaine qu’Apple et Google ont annoncé des lancements de produits majeurs à l’automne.

Il est inhabituel pour une entreprise d’avoir un événement autonome pour ce type d’annonce

Source : Samsung

Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, a déclaré dans une interview que c’était clairement un moyen pour Samsung de rester pertinent au milieu d’un mois riche en annonces technologiques.

« Je pense qu’il s’agit d’un exercice qui attire l’attention compte tenu de l’importance des lancements d’octobre cette année », a-t-il déclaré. « Normalement, une entreprise publierait simplement un communiqué de presse et laisserait les gens le prendre s’ils étaient intéressés, car ce ne sont en fait qu’une série de nouvelles couleurs. »

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise organise plus d’un événement en l’espace de quelques mois. Apple a lancé l’iPhone 13 lors d’un événement à la mi-septembre et Samsung a organisé son premier événement Unpacked en août pour lancer cette gamme de nouveaux appareils Flip.

« Je pense qu’il s’agit d’un exercice qui attire l’attention étant donné à quel point le mois d’octobre a été chargé cette année », a déclaré Anshel Sag.

Cependant, contrairement à Samsung et Apple, la dernière fois que Google a organisé un événement majeur était Google I/O en mai, au cours duquel la société n’a annoncé aucun nouveau matériel. En août, Google a lancé une multitude de nouveaux produits Nest pour la maison, mais les annonces n’étaient pas accompagnées d’un événement et ont plutôt été annoncées via des communiqués de presse.

Jitesh Ubrani, responsable de la recherche d’International Data Corporation sur les traqueurs d’appareils dans le monde, a déclaré dans une interview que la plupart des entreprises organisent différents événements, mais que c’est généralement pour lancer différents produits.

« De nombreuses entreprises organisent plusieurs événements, bien que cela se produise généralement lorsqu’il y a plusieurs gammes de produits à annoncer comme les événements iPhones contre Mac, Nest contre Pixels, mais il est assez inhabituel de voir un événement pour un produit existant qui a maintenant plus d’options de couleur ou de conception , » il dit.

Sag est d’accord, ajoutant qu' »il est courant que les événements se déroulent à peu près à la même heure, mais les entreprises s’en tiennent généralement à la même heure chaque année pour les téléphones ».

Cette annonce valait-elle un événement, ou était-elle stratégique ?

Source : Samsung

Et bien que certains puissent penser que l’événement n’était pas nécessaire, Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a déclaré dans une interview que Samsung était stratégique en organisant une émission sur la personnalisation des téléphones.

« C’est le premier du genre pour les smartphones et en particulier l’un de leurs appareils de luxe uniques les plus populaires qui se porte bien, il est donc logique que Samsung organise un événement exclusif sur la » réflexion « et la prémisse derrière pourquoi ils apportent Bespoke à l’industrie des smartphones et créant ainsi une tendance futuriste, rester compétitif et se différencier », dit-il.

Shah note que cet événement n’a pas autant d’impact que celui organisé par Apple ou Google, mais que cela fera toujours « rouler des têtes dans les camps de compétition » avec la possibilité qu’ils veuillent ajouter des options de personnalisation à l’avenir.

Il note qu’à chaque fois qu’une entreprise lance quelque chose qui « pourrait potentiellement donner le ton à l’industrie » et se taillerait un espace exclusif, un événement est alors justifié. Il dit que Samsung pense clairement à l’avenir et agit dès maintenant.

Il convient de noter qu’en 2013, Motorola avait le Moto Maker, qui permettait aux utilisateurs de personnaliser leur Moto X ou Moto G. Ce programme a été discrètement abandonné il y a plusieurs années, il n’est donc pas certain que ce programme proposé par Samsung sera vraiment révolutionnaire.

Samsung n’a rien à perdre, mais cet événement pourrait être une « réflexion après coup »

Source : Samsung

Ubrani note que même si l’événement sera probablement « une réflexion après coup » par rapport aux annonces de Google et d’Apple, « Samsung pourrait encore avoir une longueur d’avance » car il donnera un coup de pouce à l’attrait de la mode Flip 3, ce que le Pixel de Google et l’iPhone d’Apple ne font pas ont.

« Ce n’était certainement pas nécessaire et dans n’importe quelle autre année, ces annonces auraient probablement été faites via un communiqué de presse ou en même temps que le lancement du produit. Mais avec la prévalence des événements virtuels, Samsung n’a que gagner de cet événement autonome car cela permet à l’entreprise et à ses produits de rester pertinents dans le cycle de l’actualité », dit-il.

Shah est d’accord, notant que le fait de devenir virtuel pour un lancement permet à une entreprise d’avoir plus facilement plusieurs événements et de continuer à être dans le cycle de l’actualité sur le partage d’esprit.

« C’est encore plus prudent en ce moment car c’est virtuel et il aura plus de jambes et de globes oculaires que de le faire exclusivement physiquement [and in-person] aux États-Unis ou en Corée, ou ailleurs », dit-il.

De plus, Shah note que le fait d’avoir des offres de personnalisation est le « prochain champ de bataille » sur le marché des smartphones et place la barre plus haut en particulier sur le marché du luxe ultra-premium.

« Regardez ce qu’Apple a fait avec les options de bande Apple Watch permettant aux utilisateurs de se différencier et de se démarquer. Samsung a commencé quelque chose de similaire avec le Galaxy Z Flip 3 avec de multiples fonctionnalités personnalisables/de personnalisation qu’auparavant pour les utilisateurs d’Android », dit-il.

Samsung aurait pu faire quelque chose de différent avec cet événement

Source : Andrew Martonik / Android Central

Sag note que bien qu’il n’y ait pas de coût majeur à organiser un événement virtuel, peut-être que le faire en personne d’une manière différente aurait en fait pu rendre l’annonce plus intéressante.

« C’est peut-être un pari. Je pense que lorsque l’on considère le coût limité de la tenue d’un événement virtuel et le fait qu’il n’y a pas grand-chose à faire à part montrer ces appareils, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant s’ils le faisaient dans un format de défilé de mode », dit-il.

Sag ajoute que l’annonce n’est pas aussi solide que ce qu’Apple et Google avaient à annoncer et qu’à l’avenir, Samsung devrait faire attention à la planification d’événements comme celui-ci.

« Il est possible que les gens n’assistent pas aux événements de Samsung dans le nombre prévu par Samsung s’ils organisent des événements pour des choses aussi mineures », a-t-il déclaré.

Ding Dong – portes verrouillées

Sécurisez votre maison avec ces sonnettes et serrures SmartThings

L’une des meilleures choses à propos de SmartThings est que vous pouvez utiliser une multitude d’autres appareils tiers sur votre système, sonnettes et serrures incluses. Puisqu’ils partagent tous essentiellement le même support SmartThings, nous nous sommes concentrés sur les appareils qui ont les meilleures spécifications et astuces pour justifier de les ajouter à votre arsenal SmartThings.