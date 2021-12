UnRational Signs pour Los Angeles Guerrillas en tant que créateur de contenu

L’un des meilleurs joueurs de Warzone signe pour LAG en tant que créateur de contenu.

Depuis le début de Warzone, UnRational est l’un des meilleurs joueurs au monde. Avec son sens de l’humour et bien sûr un gameplay exceptionnel, UnRational a rapidement gagné un énorme succès. Aujourd’hui, il signe avec l’équipe de Call of Duty League Los Angeles Guerrillas.

UnRational x LA Guérillas

Gavin « UnRational » Ackley est un streamer et créateur de contenu Call of Duty Warzone avec plus de 80 000 abonnés Twitch. Son gameplay à indice d’octane élevé est exactement ce que recherchaient les guérillas de Los Angeles, et il rejoint donc l’équipe quelques semaines seulement après le lancement de Warzone Pacific Caldera.

Vous pouvez trouver UnRational sur son flux Twitch, où il participe généralement à l’un des nombreux tournois de Warzone.