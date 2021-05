“ Unrepentant Geraldines ”: le retour de la pop théâtrale de Tori Amos

Comme le personnage titulaire d’elle 14e album studio, Unrepentant Geraldines, auteur-compositeur-interprète Tori Amos a sans aucun doute déjoué les contraintes de la musique pop pendant toute sa carrière.

Suite à ses sorties plus conceptuelles et d’esprit classique, Nuit des chasseurs (2011) et Poussière d’or (2012) et sa comédie musicale, The Light Princess, Unrepentant Geraldines a été annoncée comme le «retour à la pop» d’Amos et sa première incursion dans le genre depuis 2009, Abnormally Attreased to Sin.

Écoutez Géraldines impénitentes.

Mais même étiqueter un album de Tori Amos pop contemporaine est un peu un abus de langage. Sorti le 9 mai 2014, ce recueil de pop de chambre poétique rappelle son écriture confessionnelle des années 90 au piano, mais comporte également quelques surprises (synthés et boîtes à rythmes) et quelques risques (valses chantantes et ukulélé teinté de folk) chansons sur la NSA), qui relèvent naturellement d’un album de Tori Amos.

L’album est peut-être sans concept définitif et global, mais il ne manque pas de thèmes ou d’images fortes, d’autant plus qu’Amos se dit inspirée par les arts visuels, le nom de Cézanne, Diane Arbus et du XIXe siècle. le peintre Daniel Maclise (dont le dessin d’une femme nommée Géraldine a inspiré le titre de l’album) comme influences directes. Malgré ces muses haut-de-gamme, les paroles sont décidément plus personnelles et les thèmes plus universels, ce qui soulève la question, comment une musicienne mûrit-elle gracieusement sous les projecteurs tout en faisant de l’art?

Comparé à l’arrangement luxuriant de Gold Dust soutenu par Metropole Orchestra, Unrepentant Geraldines a été réalisé à une échelle beaucoup plus petite, autoproduit par Amos et les ingénieurs de longue date Mark Hawley (son mari) et Marcel van Limbeek dans la campagne de Cornouailles. Un retour aux sources si vous voulez, l’album présente principalement les instruments les plus puissants d’Amos: le piano et sa soprano claire comme une cloche avec quelques ajouts modernes de boucles de batterie et de synthés sur les pistes les plus mélodiques.

Amos a décrit la genèse de l’album comme une lente ébullition qui s’est accumulée en arrière-plan alors qu’elle concentrait ses énergies sur d’autres projets au fil des ans. Ce qui a du sens, étant donné que chaque chanson semble s’attaquer à un type d’obstacle différent, de la politique sur «Amérique» aux relations personnelles dans «Wild Way» et l’âgisme dans l’industrie de la musique sur «16 Shades Of Blue», avec une évasion bien nécessaire sur les contributions les plus fantastiques, «Maids Of Elfen-Mere» et «Selkie».

Geraldine propose de nombreuses coupes qui ressembleront à un retour en forme pour les acolytes de Tori, de la beauté exquise et chargée d’émotion, «Wild Way» à une autre ballade obsédante au piano, «Invisible Boy» et l’éthéré «Weatherman». Sans avoir à adhérer à un cycle de chansons strict, Amos est libre d’expérimenter et de contester, chaque chanson servant d’instantané spécifique de sa vie. Sur «Trouble’s Lament», elle évoque les démons de son éducation méridionale dans une chanson de blues lourde et fanfaronne tandis que la chanson titre est la plus rock du groupe, avant qu’elle ne se transforme brusquement en une pièce pensive pour piano. C’est cette imprévisible qui rend Geraldine si satisfaisante et capture Amos complètement décomplexée.

Avec son mari qui revient en tant que coproducteur, Unrepentant Geraldines présente un autre membre du clan Amos, sa fille Natashya. Depuis la naissance de sa fille, Amos s’était efforcée de mettre leur relation à la page, en commençant par «Ribbons Undone» et plus tard sur leurs duos sur Night Of Hunters. Cette fois, l’apprentie pop semble assez adulte et émouvante sur le duo «Promise», qui offre un portrait intime de leur relation mère-fille.

Parmi les standards de piano et les plats plus baroques, il y a deux des chansons les plus créatives de l’album, le synthétiseur «16 Shades Of Blue» et l’élégant «Giant’s Rolling Pin». Le premier étant une réflexion sur le processus de vieillissement, que ce soit à 15 ou 33 ans, et mis aux cordes électriques, tandis que le second transforme un scandale du gouvernement américain en une parabole chantante. Comme Amos l’a partagé au moment de la sortie du disque:

«J’ai eu 50 ans cette année – et certaines personnes m’ont vraiment aidé à le voir différemment et à le saisir à deux mains. La chanson «16 Shades of Blue» parle du vieillissement sous plusieurs angles. Et quand j’ai commencé à m’y plonger, j’ai commencé à apprendre des femmes de tous âges que cet âge était une chose difficile pour elles »

Il est clair qu’Amos a non seulement surmonté sa crise personnelle, mais qu’elle est revenue plus forte que jamais, décrochant son huitième studio pour faire ses débuts dans le Top 10 de Billboard et maintenant un niveau de succès commercial que beaucoup de ses pairs des années 90 n’ont pas. Avec sa récente Envahisseur natif , Tori Amos reste impénitent et refuse de jouer la carte de la sécurité.

