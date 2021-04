*Évêque Ézéchias Walker n’est pas étranger à repousser les limites de la musique en tant que chanteur, compositeur, artiste et interprète de gospel superstar. De même, le fondateur et pasteur principal de Love Fellowship Tabernacle Church à Brooklyn, New York, a donné une signification de pointe à l’église noire traditionnelle et à son ordre et à son style de culte.

En conséquence, Walker dirige une congrégation croissante et multiculturelle composée de membres de tous âges, races et milieux socio-économiques. Bien qu’il semble que l’évêque ait vécu la vie de musique et de ministère de façon grandiose, au nom de Jésus, il a connu plus que sa part de hauts et de bas.

Le dimanche de Pâques, le 4 avril à 21 h (HNE), l’évêque Walker donnera aux téléspectateurs un aperçu personnel et personnel de sa vie, de sa musique, de sa carrière et de sa marche avec le Christ, lorsqu’il sera présenté à TV One.Méconnu. »

«Je suis tellement excité que je serai sur« Unsung »ce dimanche. Cela a mis du temps à venir », a récemment déclaré Walker à EURweb.com. «Ce sera un moment formidable où tout le monde apprendra à connaître l’homme derrière la musique. C’est tellement ironique qu’ils me présenteraient le dimanche de la résurrection.

Non filtré et sans excuse, Walker donne un accès complet à la façon dont il a réussi dans le ministère et la musique et raconte les moments difficiles, personnellement et professionnellement.

«C’est la partie la plus importante de l’épisode», a déclaré Walker. «La plupart du temps, les gens veulent la renommée des choses. Ils veulent la notoriété d’être sur scène et de gagner beaucoup d’argent. Mais il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et si vous ne faites pas attention et n’équilibrez pas correctement les choses dans votre vie, certaines des choses que vous traversez pour réussir vous dépasseront.

Bien que le succès m’ait presque consumé, j’ai appris à y naviguer. «

Walker a traversé les hauts et les bas de la vie depuis son enfance dans les projets Fort Greene de Brooklyn dans les années 1960 et 1970. Il a rencontré les défis auxquels de nombreux jeunes hommes noirs sont confrontés dans la vie en ville. Son père est mort alors qu’Ézéchias était à peine adolescent, et la mère de Walker est décédée à l’âge de 21 ans.

Pourtant, à 13 ans, le jeune Ézéchias a remis sa vie au Christ. Au milieu des années 1980, il a fondé le légendaire Love Fellowship Crusade Choir. Avec lui comme chanteur principal, en 1987, la chorale d’avant-garde enregistre son premier album, «I’ll Make It».

Sous la vision et la direction de Walker, l’ensemble de gospel progressif a enregistré des albums révolutionnaires, qui ont produit des succès gospel tels que «Every Praise», «Clean Inside», «Oh Lord We Praise You», «Grateful», «I’ll Fly Away , »« Deuxième chance »,« L’amour m’a soulevé »,« Let’s Dance », et plus encore. Alors que Walker faisait de la musique gospel incroyable et pionnière, il a pris le temps de fonder Love Fellowship Church au milieu des années 1980. L’église a rapidement attiré l’attention des plus grands noms de la musique hip-hop, dont Lil ‘Kim et Puff Daddy. Walker a également tendu la main pour accueillir d’autres artistes hip-hop, comme Foxy Brown, Teddy Riley, Missy Elliott et d’autres.

Ézéchias Walker

En raison de sa jeunesse, de son style de prédication, de sa façon de s’habiller et de son style de chant, Walker a été qualifié de «pasteur du hip hop». Puff Daddy a souvent dit que Walker «rend la parole de Dieu confortable».

«Unsung» capturera les retombées de l’association de Walker avec le monde du hip hop et enregistrera finalement de la musique gospel mélangée à des saveurs hip hop. Walker a été critiqué pour ses premières associations avec des rappeurs et des chanteurs hip-hop.

«C’était difficile au début», a déclaré Walker. «Il y avait des gens dans l’église qui ne comprenaient pas ce qui se passait. La plupart des gens m’ont donné une réaction. Ils pensaient que je devenais le monde et que je m’éloignais de l’église. Ils sentaient que j’embrassais des gens qui ne respectaient pas les normes de ce que nous avons appris sur Dieu.

Walker s’est dit satisfait de la façon dont «Unsung» a fait la chronique de ce secteur de sa vie et de son parcours général pour surmonter la mort de sa mère, en apprenant sur le mariage et la paternité, et où il se trouve maintenant en tant qu’évêque, star internationale du chant gospel et personne.

«Je veux que les gens voient mon histoire et réalisent que le succès ne vient pas du jour au lendemain», a-t-il déclaré. «Et la prospérité a un prix, et le prix est élevé. Les gens veulent du succès, mais la Bible dit: «À qui on donne beaucoup, il en faudra beaucoup». «

Réalisant qu’on attend beaucoup de lui, Walker a trouvé des moyens de redonner pour aider les personnes et les communautés mal desservies à New York, non loin de là où il a grandi et où se trouve son église. Il est fier que «Unsung» soulignera sa vision de la construction de 248 logements abordables à Brooklyn pour les familles et bien plus encore.

«Nous avons la chance d’être une bénédiction», a déclaré Walker avec insistance. «Avec mon succès dans la musique, j’ai investi pour redonner aux gens défavorisés de New York parce que je veux faire quelque chose de positif pour notre culture. Grâce à «Unsung», les téléspectateurs verront l’essence d’Ezéchias Walker. »