Unwell Lewis Hamilton est resté jusqu’à minuit pour trouver le rythme de la pole au Qatar

Lewis Hamilton a lutté contre des douleurs à l’estomac pour brûler l’huile de minuit à la poursuite d’un rythme digne des pôles au Qatar, et cela a fonctionné.

Hamilton n’avait dominé aucune des séances d’essais alors que la Formule 1 faisait ses débuts sur le circuit international de Losail au Qatar, mais il a été le plus rapide dans la séance qui comptait de loin.

En établissant un 1:20,827 en Q3 pour décrocher la pole, Hamilton a établi un avantage de 0,455 seconde sur son rival pour le titre Max Verstappen qui débutera en P2, ce qui signifie que le travail acharné de lui et de ses ingénieurs a été récompensé.

Troublé par des problèmes d’estomac, Hamilton n’a quitté la piste qu’à minuit après les essais de vendredi à la recherche du temps au tour, et cela combiné à une amélioration de sa santé, s’est réuni pour assurer une première pole position depuis le Grand Prix de Hongrie en août.

Nous croyons encore. 🖤❤️pic.twitter.com/lL3IhLvVVe – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 20 novembre 2021

« Hier a été une journée très difficile pour moi, jeudi et vendredi, je ne me sentais pas très bien », a déclaré Hamilton à Sky F1 après les qualifications.

« J’ai eu un peu mal au ventre à partir de mercredi, alors j’ai vraiment eu du mal tout au long de l’entraînement et j’étais juste parti hier, donc j’ai vraiment dû creuser profondément.

« J’étais ici jusqu’à minuit hier soir à travailler avec les ingénieurs et j’ai trouvé de nombreux domaines que je pouvais améliorer.

« J’ai fait quelques changements pour le FP3 et cela a semblé fonctionner, et puis bien sûr, vous devez essayer de continuer jusqu’aux qualifications, mais tellement reconnaissants pour les chronos qu’ils nous ont mis en piste, nous n’avons eu aucun trafic.

« Et puis ce dernier tour était tout simplement magnifique, c’était un tour vraiment agréable.

« Cette piste est incroyable à conduire, elle est incroyablement rapide, tous les virages à moyenne et grande vitesse, ça faisait du bien. »

Avec peu de sections lentes sur cette piste, cela devrait en théorie laisser le poleman Hamilton vulnérable à Verstappen et à son coéquipier Valtteri Bottas dans le premier tour.

Mais Hamilton a déclaré qu’il « donnerait tout » à l’approche du virage 1, et après cela, il reste à voir si les craintes que les pilotes auront du mal à suivre et à dépasser se réaliseront.

« Étant donné que c’est un circuit si rapide, je pense que d’après le peu d’expérience que nous avons acquise lors des essais, ce n’est pas le circuit le plus facile à suivre », a déclaré Hamilton.

« Mais cela ne se dégrade pas non plus massivement sur les pneus et les trois premiers d’entre nous au moins sont tous sur le pneu moyen, et le pneu dur est le C1, donc il semble que cela pourrait aller assez loin, mais cela pourrait être un ou deux [stop], on le saura demain.

« Une longue descente assez décente jusqu’au virage 1, c’est un vent arrière, mais il fait beau et large dans le virage 1, nous allons donc donner [it] tout. »