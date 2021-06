Unzué verra les débuts de son fils Aitor dans le staff de l’Espagne en Eurocup

14/06/2021 à 20h30 CEST

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

Juan Carlos Unzué a profité de son séjour à Séville (où il a reçu un chaleureux hommage du Sevilla FC) des derniers jours pour assister au match de l’équipe espagnole contre la Suède au stade La Cartuja. Le match signifiera les débuts de son fils Aitor en Eurocup au sein du corps technique des Rouges, bien qu’il travaille au staff depuis le retour de Luis Enrique en charge en novembre 2019.

Aitor Unzué est l’un des analystes du football les plus réputés du pays. Il a déjà de l’expérience dans une sélection, du Salvador, où il a travaillé avec Albert Roca et Carles Cuadrat, et il a également travaillé dans le domaine de la méthodologie pour le football de base pour le Barça, en plus du Celta et de Gérone.

Signature de Luis Enrique

Avec le retour de Luis Enrique sur le banc de la sélection, n’a pas hésité à incorporer Aitor, un grand dominateur de l’analyse et des clés tactiques de l’équipe elle-même et de ses rivaux.

Juan Carlos, son père, verra aujourd’hui comment il participera au match contre la Suède en tant que troisième entraîneur. Unzué continue avec une intense activité pour promouvoir différentes actions visant à collecter des fonds pour enquêter sur ELA, la maladie dégénérative qui a été détectée l’année dernière.

L’une des dernières actions qu’elle a soutenues a été la ‘Unzuéla Pedalada Solidaria’ à Sant Vicenç de Montalt le 20 juin, dont l’objectif est de récolter des fonds pour la Fundació Miquel Valls.

Il fonctionne également avec le Fondation Luzon-Unis contre la SLA et a contribué au lancement de la campagne « Arrêtez-vous aujourd’hui pour grandir demain ».