UONE Stock: ce qu’il faut savoir sur Red-Hot Urban One aujourd’hui

Aujourd’hui, les actions de Urbain One (NASDAQ:UONE) ont connu des ventes assez importantes. Au moment de la rédaction de cet article, l’action UONE est en baisse de plus de 15% en raison d’un sentiment assez pessimiste aujourd’hui.

Source: Shutterstock

Pourquoi les perspectives aigres?

Eh bien, il semble qu’une série d’annonces récentes a fourni une quantité extrême de volatilité ces derniers jours. Les investisseurs continuent de digérer le flux de nouvelles et réévaluent les actions de manière violente.

Ces mouvements de ces derniers jours reflètent ce qui semble être une réaction excessive aux deux extrémités du spectre. Le mouvement baissier de 15% d’aujourd’hui fait suite au pic de près de 30% d’hier lorsque la société a annoncé l’acceptation de sa proposition de casino par les responsables des jeux de Virginie.

Plongeons-nous dans le mouvement d’aujourd’hui et ce que les investisseurs devraient penser de ce déclin rapide.

L’action UONE chute sur d’autres bonnes nouvelles

Les raisons spécifiques de la baisse actuelle du stock UONE restent floues.

Peut-être que le degré auquel l’action UONE a fait l’objet d’une offre hier à la suite de l’annonce de son offre de casino approuvée était injustifié. C’est certainement possible. Les investisseurs qui ont évalué les chiffres en actualisant les flux de trésorerie potentiels de ce projet peuvent penser que l’action UONE a tout simplement obtenu un prix trop élevé.

D’autres investisseurs pourraient tenir compte de la possibilité que cette approbation ne se concrétise pas. Un vote est prévu sur l’accord, qui doit être approuvé par les électeurs via un référendum spécial à la majorité simple. Un certain niveau de risque lié à l’échec de l’accord peut être pris en compte ici.

De plus, les investisseurs ont peut-être voulu verrouiller certains de leurs gains de 30% sur cette nouvelle. Un certain niveau de prise de bénéfices dans les actions qui connaissent une hausse aussi rapide à court terme est logique. Par conséquent, le Échange Nasdaq a connu un jour rouge aujourd’hui, et le sentiment autour des valeurs de croissance semble décliner ces dernières semaines.

Cependant, étant donné la mentalité de casino sur le marché boursier d’aujourd’hui, la décision d’aujourd’hui est un peu époustouflante. Cette action a été volatile ces derniers temps, alors c’est peut-être la seule constante sur laquelle les investisseurs peuvent miser sur cette action. Du moins, à court terme.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.