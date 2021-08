Up and Vanished est de retour avec un nouveau mystère pour la saison 3

in

Votre podcast préféré est prêt à réapparaître.

Réjouissez-vous, vrais fans de crime, Up and Vanished revient enfin pour sa troisième saison le mercredi 7 septembre. 1, et E! News a un premier aperçu exclusif de l’hôte de cas opportun Payne Lindsey enquêtera dans les nouveaux épisodes.

L’émission à succès de Tenderfoot TV emmènera les auditeurs dans le Montana pour se pencher sur le cas froid de Ashley Loring Heavyrunner, qui a disparu de la réserve indienne de la nation Blackfeet en 2017.

Vue pour la dernière fois en juin de la même année, la famille de la jeune femme de 20 ans a commencé à s’inquiéter lorsqu’elle n’a pas eu de ses nouvelles. Et seulement deux semaines après sa disparition, les amis d’Ashley ont découvert des preuves possibles au bord de la réserve : une paire de bottes tachées de rouge et un pull en lambeaux.

“Tout ce dont nous avons besoin, c’est qu’Ashley revienne et la laisse se reposer quelque part”, la sœur aînée d’Ashley Kimberly dit dans la nouvelle bande-annonce. “Je devais me rappeler que ce n’était pas ma sœur et je cherchais une fille nommée Ashley… parce qu’à chaque fois que je savais que c’était ma petite sœur, je ne pouvais pas bouger.”