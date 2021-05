UP assouplit les conditions de l’appel d’offres mondial pour les vaccins Covid; ouvre les portes à Pfizer & Moderna pour rejoindre le processus de candidature

Cela a permis à des entreprises telles que Pfizer et Moderna de participer à l’appel d’offres.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a révisé son dossier d’appel d’offres en appelant à des appels d’offres mondiaux pour la fourniture de 4 crores de vaccins afin d’accélérer la campagne de vaccination Covid dans l’État et d’élargir la réponse des fournisseurs pour son appel d’offres mondial pour les vaccins.

Dans le document de candidature modifié, le département de la santé de l’État a réduit de moitié le montant du dépôt d’argent sérieux et a également annoncé des assouplissements majeurs dans les conditions générales. L’assouplissement permettrait désormais à plusieurs fabricants mondiaux de vaccins, dont Pfizer et Moderna, de participer au processus d’appel d’offres.

L’État avait, le 7 mai, lancé un appel d’offres mondial pour l’achat de vaccins Covid-19, dans lequel il avait fixé le montant d’argent sérieux à Rs 16 crore. Il a également fixé certaines modalités et conditions concernant la température à laquelle le vaccin doit être transporté et stocké.

Cependant, après la réunion préalable à la soumission avec les représentants des fabricants de vaccins le 12 mai, à laquelle étaient présents des représentants de Pfizer, Johnson & Johnson, du Serum Institute, de Zydus Cadila, du Dr Reddy’s, qui fabrique du Spoutnik, et de Bharat Biotech, le gouvernement a estimé la nécessité d’assouplir certaines modalités et conditions de l’appel d’offres global afin de permettre à davantage d’entreprises de participer au processus.

«Le gouvernement a assoupli les conditions dans lesquelles le stockage des vaccins était censé être à une température de 2 à 8 degrés Celsius. Désormais, même les fabricants de vaccins pouvant être stockés à des températures allant de -20 à -80 degrés Celsius pourront participer à l’appel d’offres. Cela a permis à des entreprises telles que Pfizer et Moderna de participer à l’appel d’offres.

«Les entreprises devront transporter en toute sécurité les vaccins vers les entrepôts gouvernementaux et devront également prendre des dispositions pour leur stockage entre -20 et -80 degrés Celsius», a déclaré un porte-parole du gouvernement de l’État, ajoutant que les entreprises des pays voisins, dont la Chine, devra obtenir l’approbation du gouvernement central pour participer au processus d’appel d’offres mondial.

