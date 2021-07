UP atteint 9,89 % de mélange d’éthanol, le plus élevé du pays

in

“En mélangeant de l’éthanol à l’essence, l’Uttar Pradesh a pu contribuer à une économie de 75,58 millions de dollars de la réserve de change de l’Inde, donnant un grand coup de fouet à l’économie en ces temps difficiles”, a déclaré le porte-parole.

Le mélange d’éthanol et d’essence dans l’Uttar Pradesh, le plus grand producteur de biocarburant du pays, a atteint 9,89%, le plus élevé de tous les États.

Au 12 juillet, le niveau de mélange moyen à l’échelle du pays s’élevait à 7,93 %. En juin, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que l’objectif de 20 % d’essence mélangée à l’éthanol avait été avancé de cinq ans jusqu’en 2025. Cela signifie que l’approvisionnement en éthanol par les États clés doit être considérablement augmenté dans les années à venir.

Le Karnataka a décroché la deuxième place avec 9,68 % de mélange au 12 juillet, suivi du Maharashtra (9,59 %), du Bihar (9,47 %), du Madhya Pradesh (8,87 %) et de l’Andhra Pradesh (8,73 %).

Selon les données, contre un besoin total de 4 576 millions de litres pour l’année d’approvisionnement en éthanol (ESY) 2020-21, qui s’étend de décembre à novembre, les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) avaient finalisé 3 578 millions de litres. Sur ce total, des contrats pour 3 347 millions de litres ont été exécutés jusqu’au 12 juillet.

Contre cela, 1 902 millions de litres ont déjà été levés par les MOC, soit 57 % de la quantité contractée et 53 % de la quantité finalisée, le pourcentage moyen de mélange s’élevant à 7,93 %.

Les 54 distilleries d’UP ont produit 58 crore litres d’éthanol en 2020-21, ce qui en fait l’État le plus producteur d’éthanol. Selon un porte-parole du gouvernement de l’État, la vente d’éthanol par UP a entraîné un paiement supplémentaire de Rs 864 crore aux agriculteurs.

“En mélangeant de l’éthanol à l’essence, l’Uttar Pradesh a pu contribuer à une économie de 75,58 millions de dollars de la réserve de change de l’Inde, donnant un grand coup de fouet à l’économie en ces temps difficiles”, a déclaré le porte-parole.

S’adressant à FE, Deepak Guptara, secrétaire général de l’Uttar Pradesh Sugar Millers Association, a déclaré que le soutien du gouvernement à la suppression des obstacles procéduraux à l’octroi de licences dans l’expansion de nouveaux projets a entraîné une augmentation des approvisionnements en éthanol au cours des deux dernières années.

« L’industrie sucrière de l’Uttar Pradesh s’est engagée à assurer le succès du programme de mélange d’éthanol et espère que nous pourrons atteindre des volumes sensiblement plus élevés dans les temps à venir », a-t-il déclaré. De nombreuses usines sucrières ont commencé à annoncer des dépenses en capital pour améliorer leur capacité de production d’éthanol, ce qui contribuera grandement à réduire les cotisations de la canne à sucre, a-t-il déclaré.

“Des volumes plus élevés d’éthanol signifieraient une augmentation des liquidités entre les mains des usines, ce qui se traduirait à son tour par des paiements plus élevés aux agriculteurs”, a déclaré Guptara, ajoutant que cela signifierait également une réduction des stocks de sucre et, finalement, une augmentation des prix du sucre.

Le ministre d’État du Pétrole et du Gaz naturel, Rameswar Teli, a déclaré récemment dans une réponse écrite au Lok Sabha que plusieurs interventions du côté de l’offre et de la demande entreprises depuis 2014 ont permis d’améliorer le mélange d’éthanol d’une moyenne de 1,53 % au cours de l’ESY 2013-14 à 7,93 % au cours de l’ESY 2020-21 en cours au 12 juillet.

Selon la feuille de route dévoilée par le Premier ministre, le mélange à 20 % d’essence et d’éthanol se traduira par des économies annuelles de 5 milliards de dollars, soit 30 000 crores de roupies, sur la facture des importations de pétrole de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.