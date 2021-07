UP autorise Kanwar Yatra pendant la pandémie, c’est ce qui rend Kanwar Yatra important

Après avoir récupéré la cruche pleine d’eau, les fidèles se pressent dans les célèbres temples de Shiva dans leur région et consacrent le Shiva linga (idole) avec l’eau bénite.

Au milieu des craintes de la troisième vague de Covid-19 dans le pays, la décision prise par le gouvernement de Yogi Adityanath d’autoriser le Kanwar Yatra annuel est passée sous le scanner du tribunal Apex. Le tribunal ayant pris connaissance suo motu d’un rapport d’Indian Express a demandé au gouvernement de l’État de déposer une réponse devant le tribunal. L’approbation du Kanwar Yatra dans l’Uttar Pradesh prend de l’importance car son voisin Uttarakhand a annulé le Kanwar Yatra dans l’État pour cette année en raison de la pandémie.

Quand est-ce que Kanwar Yatra est prévu dans l’Uttar Pradesh ?

Le gouvernement de l’État a autorisé le Kanwar Yatra dans l’État à partir du 25 juillet et a mis fin au rituel le 6 août pour cette année. À moins que la Cour suprême n’intervienne dans l’affaire, le gouvernement de l’État dirigé par CM Yogi Adityanath à toutes fins utiles a finalisé les dates et a également demandé aux hauts responsables de la police et de l’administration de prendre des dispositions pour cela, a rapporté l’Indian Express. Les craintes exprimées par les experts de la santé concernant l’émergence de la troisième vague ne sont pas infondées car les fidèles (Kanwariyas) qui ont participé au Kanwar Yatra dans l’État en 2019 s’élevaient à 2-3 crores.

Importance religieuse de Kanwar Yatra

Le rituel annuel tombe au mois de Shravana dans le calendrier hindou qui tombe généralement au mois de juillet-août. Organisés dans le culte du Seigneur Shiva, les fidèles ou les Kanwariyas qui participent au Kanwar Yatra marchent pieds nus et visitent la rivière sacrée la plus proche pour recueillir l’eau bénite pour l’idole de Shiva. Étant donné que le Gange est considéré comme le fleuve le plus sacré du pays, les fidèles se pressent dans les affluents les plus proches du puissant fleuve ou sur la rive du Gange lui-même pour obtenir un pichet plein d’eau bénite. Étant donné que le Gange ne traverse que l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh, le Bihar et le Bengale occidental, le Kanwar Yatra est célébré avec plus d’enthousiasme dans les États du cœur hindi tels que l’UP, le Madhya Pradesh, le Bihar, l’Uttarakhand, entre autres.

Les lieux saints sur la trajectoire de la rivière tels que Gangotri (d’où provient le Gange), Haridwar (le Gange atterrit sur les plaines) et Prayagraj (confluent du Gange et de la Yamuna) attirent le plus grand nombre de fidèles en plus d’autres endroits tels que Varanasi, Sultanganj ( Bihar), Ayodhya entre autres. Les dévots habitant des parties éloignées de la terre pour lesquels le Gange ou l’un de ses affluents sont hors de portée, puisent de l’eau dans leur rivière ou ruisseau local pour marquer le rituel. Après avoir récupéré la cruche pleine d’eau, les fidèles se pressent dans les célèbres temples de Shiva dans leur région et consacrent le Shiva linga (idole) avec l’eau bénite.

Origine de Kanwar Yatra

Selon la légende, le Seigneur Shiva a été approché par plusieurs êtres divins qui avaient fait partie du « samudra manthan ». Les divinités ont approché le Seigneur Shiva avec un poison très toxique « halahala » avec « amrita » (la boisson sacrée) et ont demandé au Seigneur de boire le premier pour sauver les êtres mortels vivant dans l’univers. Lorsque Lord Shiva a commencé à avaler le poison extrêmement mortel, son épouse Lordess Parvati est intervenue et a saisi la gorge de Shiva afin de limiter les dommages du poison dans son corps. Selon la légende, l’incident a conduit Lord Shiva à être nommé “Neelkanth” en raison de son cou bleu résultant du poison mortel. D’autres dignitaires qui ont été témoins des événements ont commencé à verser sur Lord Shiva pour réduire davantage l’inflammation causée par le poison. Depuis lors, offrir de l’eau bénite à la divinité du Seigneur Shiva est l’une des principales pratiques non seulement pendant le Kanwar Yatra, mais même dans le cadre des rituels quotidiens.

Régime strict pour les Kanwariyas

Alors que marcher pieds nus sur des kilomètres est en soi une tâche ardue avec le port du lourd pichet d’eau sur l’épaule, les Kanwariyas doivent suivre un régime strict pendant la période où ils font partie du Kanwar Yatra. D’abord et avant tout, les fidèles doivent s’assurer que le lanceur ne doit pas toucher le sol et doit toujours être transporté hors du sol. Tout en effectuant leurs ablutions quotidiennes, les Kanwariyas sont autorisés à remettre le pichet sacré avec d’autres dévots de Kanwar Yatra ou leur partenaire. Il est également interdit aux fidèles de se faire aider par tout véhicule ou moyen de transport pour couvrir la distance entre la rivière sacrée et le temple.

Cependant, comme c’est le cas pour toutes les religions, le régime est vaguement respecté par un grand nombre de fidèles. Alors qu’un grand Kanwariyas fait du stop sur une moto ou un camion pour parcourir la distance, un grand nombre d’entre eux sont tentés par les substances enivrées et provoquent le hooliganisme sur les routes en diffusant de la musique forte et en perturbant la circulation.

Le Kanwar Yatra pose également un problème majeur aux institutions chargées de l’ordre public car le nombre de Kanwariyas augmente et provoque un trafic énorme avec peu de Kanwariyas recourant au hooliganisme. La possibilité de tensions communautaires augmente également car peu d’éléments antisociaux tentent d’attiser les différences communautaires.

