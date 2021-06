UP bat le précédent record d’approvisionnement en blé; 53,80 lakh MT de blé acheté jusqu’à présent

in

La dernière date d’approvisionnement était initialement fixée au 15 juin.

Le plus grand État producteur de blé de l’Inde, l’Uttar Pradesh, a dépassé son précédent record d’achats de blé cette année. Mardi, l’État a acheté 53,80 lakh tonne métrique (MT) de blé au cours de la campagne de commercialisation Rabi 2021-22 en cours, ce qui représente environ 15 % de la production totale de blé estimée à 360 lakh MT dans l’État.

Le précédent achat record de blé d’UP était de 52,92 lakh MT en 2018-19. L’année dernière, environ 31,03 lakh MT de blé ont été achetés auprès des agriculteurs au cours de la même période (jusqu’au 14 juin 2020), tandis que l’approvisionnement total s’élevait à 35,76 lakh MT.

« Malgré la situation difficile résultant de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, nous achetons chaque jour près de 1 lakh MT de blé. Le 14 juin, environ 1,14 lakh MT ont été achetés auprès des agriculteurs », a déclaré le commissaire à l’alimentation et à l’approvisionnement, Manish Chauhan.

Il a déclaré que jusqu’à présent, UP a acheté du blé d’une valeur de 10 626,91 crores à 12 16 821 agriculteurs. « Pour la première fois, les agriculteurs ont reçu des avantages directs contre la vente de leurs récoltes de blé sans aucun délai et des réductions dans le cadre de ‘Une nation, un MSP, un DBT’. Le paiement est directement transféré sur les comptes bancaires des agriculteurs dans les 72 heures suivant l’achat », a déclaré Chauhan.

Chauhan a déclaré qu’une augmentation du nombre de centres d’achat, un MSP élevé et la transparence des achats ont contribué à l’achat record. En outre, cette année, le ministre en chef a assuré aux agriculteurs que le gouvernement n’avait fixé aucun objectif d’achat de blé et que le processus se poursuivra jusqu’à ce que les agriculteurs veuillent vendre leurs produits.

Le gouvernement de l’État a également introduit des distributeurs électroniques de point de vente pour éliminer les intermédiaires et garantir la transparence dans l’achat de blé.

