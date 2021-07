UP Board 10th, 12th Result 2021 Date and Time: Voici tout sur le modèle d’évaluation, comment et où vérifier les scores

UP Board Class 10 /12 résultats 2021 à déclarer d’ici fin juillet

Uttar Pradesh Board Class 10th, 12th Result 2021 Date et heure : Uttar Pradesh Shiksha Parishad annoncera les résultats des classes 10 et 12 sous peu. Plus de 56 étudiants lakh de l’Uttar Pradesh attendent les résultats. Le nombre d’élèves de la classe 10 qui s’étaient inscrits aux examens du conseil d’administration de 2021 est de 29 94 312 et le nombre d’élèves de la classe 12 est de 26 09 501. Les examens auront lieu la deuxième semaine de mai et se poursuivront jusqu’à la fin des mois en deux équipes, mais ont ensuite été annulés en raison de l’augmentation des cas de Covid.

Les examens pratiques se sont déroulés entre le 3 février et le 22 février 2021.

UP Board Results : Où vérifier les scores

L’UPMSP déclarera les résultats des classes 10 et 12 sur les sites Web officiels – results.upmsp.edu.in et upresults.nic.in

Les résultats de l’UP Board Class 10 sont attendus cette semaine et les résultats du 12 d’ici la fin juillet. Bien qu’il n’y ait pas de mise à jour officielle sur la date et l’heure exactes, la date limite pour la déclaration des résultats des examens du conseil est le 31 juillet, conformément à une ordonnance de la Cour suprême.

En juin, le vice-ministre en chef de l’État, Dinesh Sharma, a assuré que la feuille de notes serait publiée en juillet et avait demandé aux établissements d’enseignement supérieur de procéder aux admissions de manière équitable et transparente. Lors d’une réunion avec des responsables en juin, le ministre en chef Yogi Adityanath avait déclaré qu’aucune liste de mérite ne serait déclarée cette année pour les examens du conseil d’administration.

Résultats du conseil UP : modèle d’évaluation

Pour la classe 10, le conseil appliquera une formule 50:50. Une pondération de 50 pour cent sera accordée aux notes obtenues en classe 9 et les 50 pour cent restants proviendront des examens de pré-embarquement de classe 10.

Pour les élèves de la classe 12, le résultat du tableau UP sera dérivé sur la base de la formule 50:40:10. Alors que 50 pour cent des notes obtenues dans la classe 10 seront prises en considération, 40 pour cent des notes de la classe 12 proviendront de l’examen annuel ou de l’examen semestriel de la classe 11 et les 10 pour cent restants des notes obtenues lors des examens pré-embarquement de la classe 12 être pris en considération.

