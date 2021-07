UP Board 10th, 12th Result Live: UPMSP Class 10th, 12th Result 2021 Live sur upmsp.edu.in, upresults.nic.in, Check Score et Marksheet Live sur le site officiel

Les 10e, 12e résultats du conseil d’administration UPMSP UP 2021 seront annoncés aujourd’hui sur results.upmsp.edu.in. (Photo PTI)

Mises à jour en direct du tableau UP UPMSP Classe 10e, 12e résultat 2021 : Un jour après la publication des résultats des classes du conseil d’administration du CBSE, le conseil de l’éducation de l’État de l’Uttar Pradesh, l’Uttar Pradesh Madhyamik Parishad (UPMSP), devrait publier aujourd’hui les résultats des élèves des classes 10e et 12e. Une fois le résultat publié et mis en ligne sur Internet, les étudiants pourront consulter leurs résultats sur le site officiel du conseil pédagogique – upmsp.edu.in et upresults.nic.in. Le directeur de l’éducation, UPMSP Vinay Kumar Pandey, dans une lettre adressée au département d’information de l’État, a déclaré que les résultats des examens du conseil des classes 12 et 10 seront publiés aujourd’hui vers 15 heures dans l’après-midi. Pandey a également demandé au service d’information de faire connaître le développement pour la commodité des étudiants et du grand public.

L’Uttar Pradesh, qui est l’État le plus peuplé du pays, avait enregistré 26 étudiants lakh pour la classe 10 cette année et plus de 29 étudiants lakh pour les examens du conseil de classe 12. Suivant les traces du CBSE, le conseil de l’éducation de l’État avait également annulé les examens du conseil pour les élèves des classes 12 et 10 à la suite d’une deuxième vague féroce de coronavirus dans le pays. Après des séries de discussions pour décider des critères d’évaluation des élèves, le gouvernement de l’État a finalement mis au point des critères d’évaluation selon lesquels les élèves de la classe 12 seront évalués sur la base de leurs performances aux examens de la classe 10, de la 11 et du pré-embarquement de la 12. Les composantes respectives attribuées aux performances des classes 10e, 11e et 12e avant embarquement étaient respectivement de 50:40:10.

