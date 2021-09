UP Cabinet Expansion : Jitin Prasada, six autres intronisés au deuxième rejig ; consulter la liste complète des ministres dans le Cabinet Yogi

in

Tentant d’équilibrer les équations de castes et les aspirations régionales, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a étendu son ministère dimanche soir, des mois avant les élections cruciales de l’assemblée. L’expansion du cabinet a vu l’intronisation de sept nouveaux visages, dont Jitin Prasad, un éminent brahmane qui a changé de camp du Congrès au BJP il y a quelques mois à peine.

Alors que Prasada a prêté serment en tant que ministre du Cabinet, six autres – Chhatrapal Singh Gangwar, Paltu Ram, Sangeeta Balwant, Sanjeev Kumar Gaur, Dinesh Khatik et Dharmaveer Singh – ont prêté serment en tant que ministres d’État. Les portefeuilles, cependant, n’ont pas encore été annoncés.

Paltu Ram, de Schedule Caste Community, sera MoS de Balrampur, Chhatarpal Gangwar de Kurmi, Barrielly; Sangeeta Balwant Bind de Bind, Ghazipur; Dharamveer Prajapati d’Agra, Sanjeev Kumar Gond, un ST, de Sonbhadra, et Dinesh Khatik, un SC, de Meerut.

Voici la liste complète des ministres du Cabinet de Yogi Adityanath :

Yogi Adityanath – Ministre en chefKeshav Prasad Maurya – Ministre en chef adjointDr Dinesh Sharma – Ministre en chef adjoint

Cabinet des ministres

Surya Pratap ShahiSuresh Kumar Prasad KhannaSwami MauryaSatish MahanaDara Singh ChauhanRamapati ShastriJai Pratap SinghBrijesh PathakLaxmi Narayan Singh ChaudharyShrikant SharmaRajendra Pratap (Moti Singh) Sidharth Nath SinghMukut Bihari VermaAshutosh TandonNand Gopal Gupta « Nandi » Dr Mahendra Singh SinghSuresh RanaBhupendra ChaudharyAnil RajbharShriram Naresh AgnihotriJitin Prasada

Ministres d’État (Charge indépendante)

Upendra TiwariDharam Singh SainiSwati SinghNeelkanth TiwariKapil Dev AgarwalSatish Chandra DwivediAshok KatariaSriram ChauhanRavindra Jaiswal

Ministres d’État

Gulab DeviJai Pratap NishadJai Kumar Singh JackieAtul GargRanvendra Pratap Singh (Dhuni Singh) Mohsin RazaGirish Chandra YadavBaldev OlakhManoharlal Mannu KoriSandeep SinghSuresh Kumar alias Suresh PasiAnil SharmaMahesh Chandra GuptaAnand Swaroop ShuklaG S DharmeshLakhan Singh RajputNeelima KatiyarChaudhary Udaybhan SinghChandrika Prasad UpadhyayRama Shankar Singh PatelAjit Singh PalPaltu RamChhatarpal GangwarSangeeta BalwantSanjeev Kumar GaurDinesh Khatik Dharmaveer Singh

