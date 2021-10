UP Court condamne à perpétuité une veuve de 70 ans pour le meurtre d’un homme qui a tenté de violer sa fille

Selon le rapport d’autopsie soumis au tribunal, il a été constaté que Praveen a été attaqué à cinq reprises avec la hache.

Un tribunal de Bulandshahr dans l’Uttar Pradesh a condamné à 11 ans de prison à perpétuité une veuve de 70 ans pour avoir tué un homme qui avait tenté de violer sa fille. Le jugement a été rendu par un juge du tribunal de sessions supplémentaires, Rajeshwar Shukla, dans cette affaire vieille de dix ans. Le tribunal a noté que la femme aurait pu sauver la fille en utilisant même une petite force ou résistance et elle n’a pas eu à frapper le défunt plusieurs fois avec une hache. Le tribunal a également infligé une amende de 25 000 roupies à la femme.

En rendant le verdict, le tribunal a également qualifié le meurtre d’acte d’honneur et de meurtre planifié.

La femme s’était rendue devant la police le 1er août 2010 et avait déposé une plainte selon laquelle un jeune du nom de Praveen était entré de force dans sa maison et avait tenté de violer sa fille.

Elle a avoué que lorsque Praveen ne s’est pas arrêté même après que sa fille ait crié, la femme l’a attaqué à l’aide d’une hache et a ensuite jeté le corps près d’un arbre à l’extérieur de sa maison.

Cependant, la tante de Praveen avait indiqué une raison différente dans le FIR qu’elle avait déposé le 2 août. Elle avait affirmé que Praveen était amoureux de la fille et que la mère de la fille avait tué Praveen car elle ne l’aimait pas. La tante de Praveen a également allégué qu’il était allé se promener après son repas le soir du 1er août.

Selon le rapport d’autopsie soumis au tribunal, il a été constaté que Praveen avait été attaqué à cinq reprises avec la hache. Il a également noté que l’accusé était âgé de 59 ans au moment du crime et que le fait de jeter le corps à l’extérieur de sa maison montrait qu’il s’agissait d’un meurtre planifié.

Praveen et la jeune fille étaient tous deux âgés de 20 ans au moment de l’incident. Entre-temps, la fille de la femme s’est mariée et a des enfants.

